DAZN（ダゾーン）は21日、日本時間6月12日（金）に開幕し全104試合をライブ配信するFIFAワールドカップ2026の「DAZNドリームリーダー」に内田篤人氏、「DAZNチーフキャプテン」に吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）が就任することを発表した。

アメリカ、メキシコ、カナダの北中米3カ国で共催され、史上最多の48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026。優勝という壮大な目標を掲げる日本代表はアジア予選を圧倒的な強さで通過し、親善試合ながらブラジル代表やイングランド代表といった本大会の優勝経験国にも勝利。「最高の景色」を目指し、確かな自信とともに4年に一度の大舞台へ挑む。

本大会の全104試合をライブ配信するDAZNでは、先週よりFIFAワールドカップ2026に向けたストーリーの「顔」となる人物を発表しているが、その第三弾として内田氏のドリームリーダー、吉田のチーフキャプテン就任が発表された。

内田氏は豪華解説陣の一員として鋭く冷静な戦術眼と、選手目線に立ったポジティブな解説、そして視聴者目線で試合で何が起きているのかを言語化。続々と参戦予定の日本サッカー界を代表するレジェンドたちとともに、世界最高峰のプレーの凄みや、国を背負う選手たちの心理戦を、独自の視点で丁寧に紐解いていく。また、吉田は開催地アメリカのメジャーリーグ・サッカー（MLS）でプレーする現役選手ならではの視点と現地の肌感覚を伝える予定だ。

ドリームリーダーとチーフキャプテンへの就任に際し、内田氏と吉田はそれぞれ次のようなコメントを発表している。

◼︎内田篤人氏

「この度、『FIFA ワールドカップ2026 DAZNドリームリーダー』を務めさせて頂く内田篤人です。サッカーをしている全ての選手が夢見る舞台『ワールドカップ』。そのワールドカップで優勝という目標を掲げている我らが日本代表。その目標が達成されることを夢見て心から日本代表を応援する人々の想い、願い。ドリームリーダーとして現地から、日本中の想いを背負い夢の舞台で躍動する日本代表の熱い戦いを、世界中の熱狂を、そしてサッカーの素晴らしさをお届けできるように頑張ります！！」

◼︎吉田麻也

「この度、『FIFAワールドカップ2026 DAZNチーフキャプテン』を務めることになりました。視聴者のみなさんがよりワールドカップを楽しんでいただけるよう、これまで僕が世界を舞台に戦ってきた経験をみなさんに伝えながら、大会を盛り上げていきたいと思います。今回は北中米の3カ国が舞台ということで、現在、僕がプレーするアメリカのサッカー情報や盛り上がりについてもみなさんにお届けできたらなと思っております。みなさん、ぜひDAZNで104試合の真剣勝負に熱狂しましょう！」