ブライトンを率いるファビアン・ヒュルッツェラー監督が、日本代表MF三笘薫やパラグアイ代表MFディエゴ・ゴメスの状態を説明した。20日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

ブライトンは18日、プレミアリーグ第33節でトッテナム・ホットスパーと対戦し、2－2で引き分けた。この試合ではD・ゴメスが20分に負傷交代し、代わって途中出場した三笘薫も75分にベンチへ下がっていた。

ヒュルツェラー監督は、D・ゴメスについて「チェルシー戦には出場できないが、予想していたほど重傷ではない」とコメント。「ヒザに何か問題があるようだ。検査は受けたが、原因を特定するために数日後に再検査を受ける予定だ」とチェルシー戦に出場することはできないとした上で、当初考えられていたほど深刻な負傷ではないと語った。

そして、三笘については「カオルの調子は良い。少し足がつっただけだ。ウォーミングアップのときに少し違和感があったようだ。それでもピッチ上では短い時間でとても効果的なプレーを見せてくれた。ゴールはもちろん、他にも良いプレーがあった。軽いケガだから明日（チェルシー戦）は出場できるだろう」とヒュルツェラー監督は状態を説明し、次戦も出場可能であると話した。

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