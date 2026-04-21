「本格コールドプレスジュース、憧れるけどキッチンに置くスペースがない…」「忙しくてなかなか健康的な食生活を送れない…」そんな悩みを抱えていませんか？世界中で愛されるHUROMから、日本の住宅事情にぴったりの史上最小モデル「E30ST」が登場。限られた空間で最大限の機能を発揮する「スペパ家電」として、あなたの毎日を劇的に変えるこの一台の魅力を徹底解説します。この新モデルは、現在、応援購入サービス「Makuake」で先行販売がスタートしています。いち早くその魅力に触れてみましょう！

驚きのコンパクトさ！HUROM E30STで変わるキッチンライフ

「健康的な食生活を送りたいけど、忙しくてなかなか…」「キッチンが狭くて大きな家電は置けない…」

そんな悩みを抱えるあなたに朗報です！HUROMの「E30ST」は、従来のモデルに比べて約20%も小さくなったHUROM史上最小サイズ。日本の限られたキッチンスペースにもすっきり収まるのは、本当に嬉しいポイントです。まさに「小が大を兼ねる」とはこのこと！

「小が大を兼ねる」E30STの高性能なジュース体験

「え、小さいと性能が落ちるんじゃないの？」と思った方もいるかもしれませんが、ご安心ください。HUROMの技術は伊達じゃありません。E30STが提案する、新時代のジュース体験をご紹介します。

日本のキッチンに最適化されたスマート設計

ストレーナータイプでHUROM史上最小サイズ。キッチンのカウンターに置いても圧迫感がなく、インテリアにも馴染みやすい洗練されたデザインです。さらに、低ノイズ設計なので、早朝や深夜でも家族を起こす心配なく、気兼ねなくジュースが作れます。これは忙しい現代人にとって、かなり実用的なメリットだと感じました。

忙しい朝も安心！パワフル＆スピーディーな搾汁

「低速圧搾」と聞くと、時間がかかるイメージがあるかもしれませんが、E30STは従来品より搾汁時間を15%以上も短縮。コンパクトながらもパワフルなモーターで、忙しい朝でもサッと美味しいジュースが完成します。「タイパ（タイムパフォーマンス）」まで考えられているなんて、さすがHUROMですね！

栄養を逃さない！なめらかで濃厚な本格ジュース

E30STの最大の特徴は、野菜や果物が持つ本来の味と栄養を壊さずに抽出する「低速搾汁技術」にあります。熱の発生を抑えることで、ビタミンや酵素をしっかりと守り、まるでお店で飲むような、なめらかで濃厚なジュースが自宅で味わえます。

下準備はもう不要！画期的な「メガホッパー」

ここが個人的に一番感動したポイントかもしれません！なんと、直径11cmのワイドなホッパーにリンゴやミカンが丸ごと入ってしまうんです。内部の回転刃が食材を自動でカットしてくれるので、細かく切る手間がほとんど不要。スイッチ一つでハンズフリーにジュースが作れるなんて、まさに時短の神髄！「めんどくさい」という気持ちを吹き飛ばしてくれます。

好みで選べる！2種類のストレーナー

ジュースだけでなく、粗目のストレーナーを使えば、果肉感たっぷりのスムージーも作れます。その日の気分や食材に合わせて、様々な仕上がりが楽しめるのも嬉しいですね。

家族みんなで使える安心素材

トライタン、ステンレス、ウルテムといった、安全性の高いBPAフリー素材を使用。小さなお子さんがいるご家庭でも、安心して使えるのは大切なポイントです。

ジューサーだけじゃない！「家電×食材」で続く健康習慣

E30STが単なる高性能ジューサーで終わらないのは、「健康習慣を継続させる」ための革新的なアプローチにあると私は考えます。「ジュース習慣、憧れるけど食材の買い出しが面倒で…」「結局、三日坊主になっちゃうんだよね」そんな声、よく聞きますよね。私もその一人です（笑）。

HUROMは、この「習慣化の壁」を乗り越えるために、なんとジュース素材専門店の「ピカイチ野菜くん®」と連携！本体購入と合わせて、ジュース用の野菜・果物セットを定期配送してくれるプランを用意しています。

「ピカイチ野菜くん®」と連携した定期配送サービス

「ピカイチ野菜くん®」は、28年以上にわたりジュース素材を専門に扱ってきた実績あるお店です。その連携のポイントは以下の通りです。

「何を買えばいいか分からない」「買い物に行く時間がない」という悩みが解消されます。高品質なジュース用食材が自宅に届くので、まさに届いてすぐジュース生活がスタートできます。

形は不揃いでも味や栄養は正規品と変わらない「規格外野菜」を活用。美味しく健康になれるだけでなく、環境にも優しい選択ができるのは、現代にフィットした素晴らしい取り組みですよね。

体に優しいものを摂りたいというニーズに応え、農薬・化学肥料を使わないにんじんや、厳選されたりんご・レモンなどが提供されます。

＜Makuake限定 食材セットプラン例＞

* 内容：にんじん3kg + りんご2kg

* プラン：1回お試し、3ヶ月定期便、6ヶ月定期便

Makuakeで先行販売中！お得に始めるチャンス

この画期的なE30STは、新しい商品や体験を応援購入できるサービス「Makuake」にて先行販売中です。一般販売前の「0次流通」として、新しいものに敏感な方々がいち早く手にできるチャンスです。

販売開始日：2026年4月21日（火）

商品：Hurom E30ST（単体／食材セットプラン）

発送：最短2026年6月末予定（早期リターン）

Makuakeでの先行販売期間中は、通常よりもお得な価格で購入できるチャンスがあるかもしれません。特に「食材セットプラン」は、単に家電を手に入れるだけでなく、「健康習慣」という未来への投資と考えると、非常にコストパフォーマンスが高い選択と言えるでしょう。この機会を逃さず、ぜひチェックしてみてくださいね。

HUROMが創る、コールドプレスジューサーの未来

最後に、HUROMというブランドについて少し触れておきましょう。

HUROMは1974年、「1杯のジュースで人々を健康にしたい」という創業者の強い想いから始まりました。そこから、野菜や果物の栄養を効率よく摂取するためのコールドプレスジューサーの研究開発を重ね、2005年には世界で初めて低速搾汁方式（SST）のジューサーを発表。まさにこの分野のパイオニアと呼べる存在です。

機能性や利便性を追求し続けた結果、2023年には累計販売台数1,200万台を突破。今や世界88の国と地域で愛用されているというのは、その品質と信頼性の証拠でしょう。

HUROMは、「健康に必要な“習慣化の壁”という課題と向き合いながら製品を進化させることで、お客様が『健康＝最高の自分磨き』を実感できる体験を提供していく」と語っています。E30STと食材定期便の組み合わせは、まさにこの哲学が具現化されたものだと感じました。

あなたの健康習慣を、もっと手軽に、もっと美味しく

HUROMの「E30ST」は、単なるジューサーではありません。日本のライフスタイルに寄り添うコンパクトさ、最新のテクノロジー、そして「食材定期便」という新しい提案によって、私たちの健康習慣を強力にサポートしてくれる頼もしいパートナーです。

忙しい日々の中でも、手軽に、そして美味しく栄養を摂りたい。そんな願いを持つすべての人に、ぜひこのE30STを体験してみてほしいと心から思います。この一台が、あなたのキッチンライフ、そして健康への意識を大きく変えるきっかけになるかもしれませんよ！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。