大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるその偉業について、マックス・マンシー内野手は本拠地での達成を熱望しているという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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ドジャースは2024年はヤンキース、2025年はトロント・ブルージェイズを下してそれぞれ栄冠を勝ち取ったが、どちらの年も優勝を決めたのは本拠地ドジャースタジアムではなく敵地だった。

同メディアは「マンシーはロサンゼルスタイムズのビル・シェイキン記者を通じて、『本拠地で優勝したいんだ。まだそれを達成できていないからね。それができたら理想的だよ』と語った。チームがドジャースタジアムでWS優勝を決めたのは、1963年にヤンキースをスイープしたときの1度だけだ」と言及。

続けて、「近年では、本拠地でWS優勝を決めるのはやや珍しいことになっている。過去10年間でそれを達成したのは、2022年のヒューストン・アストロズだけだ。簡単なことではないが、ドジャースは今年それを実現したいと強く願っている」と記している。

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