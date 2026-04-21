リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが、プレミアリーグでのマージーサイド・ダービーにおける最多得点記録に並んだ。

プレミアリーグ第33節が19日に行われ、リヴァプールは敵地でエヴァートンと対戦。今季よりオープンしたエヴァートンの新たなホームスタジアム『ヒル・ディッキンソン・スタジアム』で行われる初のマージーサイド・ダービーとしても注目を集めた。

試合は29分、ボックス内でオランダ代表FWコーディ・ガクポからのパスを呼び込んだサラーが、冷静に左足でゴールネットを揺らし、リヴァプールが先制。序盤から主導権を握っていたエヴァートンも54分、ギニアビサウ代表FWベトがクロスボールを押し込み、試合を振り出しに戻す。1－1で後半アディショナルタイムに突入したものの、90＋10分、セットプレーからオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクがヘディングシュートを叩き込み、土壇場でリヴァプールが勝ち越し。この結果、リヴァプールがエヴァートン相手にシーズンダブルを達成していた。

同試合のゴールにより、サラーはマージーサイド・ダービー通算15試合目の出場にして、9点目をマーク。データサイト『Opta』によると、これはリヴァプールの選手がプレミアリーグにおけるマージーサイド・ダービーで挙げた最多タイのゴール数だという。

なお、これまでの最多得点記録保持者は、元イングランド代表MFスティーヴン・ジェラード氏だった。ジェラード氏については、プレミアリーグではマージーサイド・ダービー30試合に出場して9ゴールを記録。FAカップでも3試合のピッチに立っており、08－09シーズンの対戦時にはゴールを挙げていた。

今季限りでのリヴァプール退団が決まっているサラーにとっては、同試合が自身最後のマージーサイド・ダービーだったが、そんな試合で、リヴァプールの“レジェンド”と肩を並べる1つの記録を打ち立てた。

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