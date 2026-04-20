「まだ決めてはいないが」千賀滉大、先発ローテ残留へ。直近2先発で13失点…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、開幕から成績が低迷している。なかなか波に乗れない状況が続いているものの、同球団を率いるカルロス・メンドーサ監督は、同選手を先発ローテーションに残す決断を下した。米メディア『SNY』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

千賀は今季4試合に登板し0勝3敗、防御率8.83、22奪三振をマーク。

オープン戦では好調だったが、レギュラーシーズンに入ると、その途端に調子を大きく崩した。

直近2試合の先発では、合計13失点（自責点）を喫し、その中には4本の本塁打も含まれている。

かつてないほどの苦境に陥っているが、低迷しているのは同選手だけでなく、デビッド・ピーターソン投手を含めメッツ全体で調子が悪い。

それはチーム成績にも表れており、ナ・リーグ東地区の22試合を終えた段階で、7勝15敗の最下位だ。

そんな中、メンドーサ監督は千賀の次回登板について「まだ決めてはいないが、彼はローテーションに入る。

オフ日があるので、ここからどう組み立てていくかを見ていく」と答え、同選手が今後も先発ローテーションに残る見込みであることを明かしている。

【関連記事】

【了】