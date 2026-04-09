キャリタスは2026年4月7日、2027年3月卒業予定の大学4年生(理系は大学院修士課程2年生含む)を対象とした、4月1日時点での就職活動状況や就職意識に関する調査結果を発表した。本調査は2026年4月1日から6日にかけて、キャリタス就活 学生モニター2027の1,057人を対象にインターネット調査法で実施された。

4月1日時点の内定状況

4月1日時点の「内定率」(内々定含む)は67.6%となり、前年同期実績の64.9%を2.7ポイント上回る結果となった。就職活動の状況については、就職先を決めて活動を終了したのは全体の2割強にあたる「22.1%」であった。一方で、全体の7割以上となる「72.4%」が就職活動を継続していると回答した。

4月1日時点の内定状況

エントリー状況と選考試験の受験状況

一人あたりのエントリー社数の平均は「19.2社」となり、前年同期調査の21.8社より2.6社減少した。一方で、選考プロセスにおける活動は活発化しており、ES提出社数は平均「10.7社」と前年の9.7社を上回った。また、筆記試験と面接の受験社数についても、それぞれ前年より増加しているという。

エントリー状況と選考試験の受験状況

内定を得ている企業の位置づけ

内定を得ている企業に対する意識については、「この企業に入ると思う」が12.0%となり、前年同期調査の16.2%より減少した。一方で、「他に内定が出なければ納得して入ると思う」は55.0%にのぼっている。確報詳細レポートについては4月下旬に発行される予定だ。