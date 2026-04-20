大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、トロント・ブルージェイズを下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。同シリーズは第7戦の最終盤までもつれる死闘となったが、デーブ・ロバーツ監督は今までもこれからも、第7戦を振り返ることはないようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

同メディアは「ロバーツ監督はポッドキャスト番組の中で、まだ第7戦を見返していないこと、今後も延長戦までもつれたその激戦を最初から最後まで見直すつもりはないことを明かした。彼は『第7戦を最初から最後まで通して見たことは一度もないし、正直あまり見たいとも思わない。素晴らしい試合で、素晴らしいシリーズだったよ』と語った」と言及。

続けて、「では、なぜ同監督はそれをもう一度体験したくないのだろうか？ 彼は『さあね。もしかしたら、結果が変わってしまうんじゃないかっていう怖さがあるのかもしれない』と述べている」と記している。

最終的には栄冠を勝ち取ったドジャースだが、あのような死闘は二度と味わいたくないという思いもロバーツ監督にはあるのかもしれない。

【関連記事】

【了】