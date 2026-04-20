カロリー・栄養素を自動で計算できる、ダイエットや健康のための食事管理アプリ「あすけん」公式Xが4月19日に投稿した一枚の画像が話題になっています。

SNSでは「あすけんの女」として親しまれているあすけんの管理栄養士キャラクター「未来(ミキ)」さん。普段は笑顔で健康にまつわるアドバイスや応援をしてくれますが、冷ややかな目で見降ろすこのポーズはどこかで見たことがあるようで……。

このポキポキと首を鳴らすポーズは、『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中『SAKAMOTO DAYS』(原作：鈴木祐斗)の主人公・坂本太郎のおなじみのポーズ。かつては最強の殺し屋だったが、殺し屋を引退し愛する家族と平和に過ごすうちにタプタプの太った姿になったキャラクターです。激しいバトルで一瞬のうちに痩せますが、未来さん的にはどうなんでしょうか……?

今回の投稿には、「サボってゴメンナサイ……」「あ…かなり怒ってるやつだ…。」「こわ でもこの人のつめたい視線のおかげで19kg減ったんだよな…」と謝罪したり怯えるあすけんユーザーが続出。本気を出す未来さんの姿を見たら、栄養バランスを考え直したくなりそうです。

なお、この投稿は4月29日より公開がスタートする、目黒蓮主演の映画『SAKAMOTODAYS』とあすけんとのコラボキャンペーンのために描かれたイラストとのこと。アプリからの応募や公式Xのフォロー&リポストで、ムビチケや非売品ステッカーが当たるキャンペーンを実施。詳細はあすけん公式Xを確認してください。