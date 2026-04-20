モントワールは4月20日、「全国特産シリーズ」から、「広島県産レモン果汁を使った しっとり、さわやか 厚切りバウムクーヘン」(400円)を期間限定で発売する。

「全国特産シリーズ」は、"地方創生 地域特産をお菓子にしました"をコンセプトに、地域特産品の味わいや旬が楽しめる商品を提供するブランドとなっている。

同商品は、レモンの風味と甘みが楽しめる、しっとりとした食感が特徴のバウムクーヘン。広島県産レモン果汁を使用している。

ストックがしやすい8個入りの個包装を取り入れている。