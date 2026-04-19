今日の運勢 4月20日（月）12星座占いランキング第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月20日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月20日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？フットワークが軽くて色々なことが楽しめそうな日。明るい気分でいると、ちょっとしたラッキーも起こるかも。恋愛も積極的に。気になる相手をランチなどに誘ってみると上手くいきそう。あなたの知識や経験を活かせるようです。他の人よりも得意なことがあれば、自信を持って披露してみましょう。あなたの活躍している姿を見ると、周りもさらに頑張ろうと思えるようです。今日は、交友関係に恵まれそう。とくに仲の良い異性とコミュニケーションをとると良いでしょう。悩みに対するアドバイスがもらえるなど、何か納得がいくものを得られるようです。何度も失敗してきたことができるなど、達成感がありそう。周りの人も喜んでくれるようです。今日は色々な人と話してみると◎。あなたの内面が相手に伝わると、良い関係性を築けることでしょう。気分がコロコロ変わりやすい日のようですが、それを上手く利用して同時に複数のことを行ってみると良いでしょう。パートナーや恋人から褒められるなど、嬉しいことも起こりそう。一人でコツコツできることを行うと◎手間がかかるものほど、楽しく充実感もあるようです。家族や恋人に料理を振る舞うのも良いでしょう。食事と共に会話もはずみ、リフレッシュできるようです。急ぎの仕事や今日やってしまった方が良いものを優先すると◎用事が終わればスッキリとした気分で好きなことを楽しめるでしょう。軽めの有酸素運動やストレッチをするのもおすすめ。努力ができて、粘り強いところが発揮できそう。後輩のサポートをするのも良いでしょう。あなたの話ならスムーズに受け入れられそう。友達同士のような空気感を出していくと良いかも。今日は、自分のリズムを取り戻すために、心と身体を整えるようなことを行うのも良いでしょう。すると、偶然入ったお店で欲しかったものを手に入れるなど、プチラッキーが起こりそう。人付き合いで出費が多くなりそうですが、相手の喜ぶ顔を見ていると自分も嬉しくなって、さらに仕事なども頑張れることでしょう。家では一人の時間を大切にするのもおすすめ。読書をするのも良いでしょう。物事を前向きに受け止めて、明るく振る舞うようにすると◎。あなたがポジティブでいると、周りの人の不安も消えていくようです。何か面白いアイデアが浮かんだら実行してみて。気が散ってしまい、つまらないミスをしてしまうかも。今日は自分のペースで行動する方が上手くいくようです。用事も最小限に済ませて。疲れたときは、マッサージをしたり少し目を閉じたりしてみましょう。今季の水星火星が重なるのは今日で5回目です。牡羊座付近を含めて5回重なるのは今回入れてこの100年では4回。コミュニケーションやビジネスの交渉が上手くいきづらいです。慎重な判断が重要な日になるでしょう。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は延べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai