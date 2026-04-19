　明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節の9試合が19日に行われた。

　WEST-Aの首位徳島ヴォルティスを追いかける2位と3位の直接対決は、カターレ富山が4－0で高知ユナイテッドSCに快勝を収めた。

　EAST-Bの首位いわきFCは、サンフレッチェ広島から期限付き移籍中の木吹翔太が203cmの体躯を生かしたヘディングシュートでプロ初ゴールを記録。1点を守り抜いてAC長野パルセイロを下し、2位以下との勝ち点差を「5」に広げた。

　テゲバジャーロ宮崎はガイナーレ鳥取を下して3連勝。今節敗れた2位鹿児島ユナイテッドFCとの勝ち点差を「7」に広げた。同じWEST-Bの大分トリニータはレイラック滋賀FCに3－0で快勝し、サガン鳥栖も2－0でロアッソ熊本を下して直近6試合5勝目となった。

　ブラウブリッツ秋田は横浜FCに敗れて2連敗。EAST-A首位ベガルタ仙台との勝ち点差は「7」に広がった。

　今節の結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2・J3百年構想リーグ第11節

【EAST-A】
ベガルタ仙台　5－0　栃木シティ
湘南ベルマーレ　1－2　ザスパ群馬
ブラウブリッツ秋田　1－3　横浜FC
モンテディオ山形　1－0　ヴァンラーレ八戸
栃木SC　0－2　SC相模原

【EAST-B】
北海道コンサドーレ札幌　2－1　松本山雅FC
RB大宮アルディージャ　1－2　ジュビロ磐田
ヴァンフォーレ甲府　0－1　藤枝MYFC
いわきFC　1－0　AC長野パルセイロ
福島ユナイテッドFC　1－2　FC岐阜

【WEST-A】
FC大阪　0－1　愛媛FC
アルビレックス新潟　1－0　FC今治
徳島ヴォルティス　2－1　ツエーゲン金沢
奈良クラブ　1－1（PK戦：4－2）　カマタマーレ讃岐
カターレ富山　4－0　高知ユナイテッドSC

【WEST-B】
レノファ山口FC　2－1　鹿児島ユナイテッドFC
FC琉球　0－2　ギラヴァンツ北九州
レイラック滋賀FC　0－3　大分トリニータ
ガイナーレ鳥取　0－1　テゲバジャーロ宮崎
ロアッソ熊本　0－2　サガン鳥栖

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位　仙台（29／＋16）
2位　湘南（24／＋11）
3位　秋田（22／＋4）
4位　山形（17／＋1）
5位　相模原（15／0）
6位　横浜FC（14／＋1）
7位　栃木SC（13／－2）
8位　八戸（12／0）
9位　群馬（10／－15）
10位　栃木C（9／－16）

【EAST-B】
1位　いわき（26／＋7）
2位　岐阜（21／＋5）
3位　藤枝（21／＋2）
4位　甲府（20／＋5）
3位　大宮（19／＋9）
4位　松本（18／＋9）
7位　磐田（13／－5）
8位　札幌（13／－6）
9位　福島（8／－12）
10位　長野（6／－15）

【WEST-A】
1位　徳島（27／＋23）
2位　富山（24／＋11）
3位　高知（21／＋2）
4位　新潟（19／＋1）
5位　愛媛（16／0）
6位　金沢（14／－7）
7位　讃岐（13／－11）
8位　FC大阪（11／－3）
9位　今治（10／－5）
10位　奈良（10／－11）

【WEST-B】
1位　宮崎（30／＋17）
2位　鹿児島（23／＋6）
3位　鳥栖（18／＋3）
4位　山口（18／＋1）
5位　大分（17／＋3）
6位　熊本（13／－4）
7位　滋賀（13／－5）
8位　鳥取（11／－6）
9位　北九州（10／－7）
10位　琉球（9／－8）

◆■次節の対戦カード

▼4月25日（土）
【EAST-A】
仙台　vs　山形
栃木C　vs　栃木SC
群馬　vs　横浜FC
相模原　vs　湘南

【EAST-B】
磐田　vs　岐阜
札幌　vs　いわき
福島　vs　甲府
藤枝　vs　大宮

【WEST-A】
新潟　vs　FC大阪
今治　vs　富山
金沢　vs　奈良

【WEST-B】
鳥取　vs　熊本
北九州　vs　山口
鳥栖　vs　滋賀
宮崎　vs　鹿児島
琉球　vs　大分

▼4月26日（日）
【EAST-A】
八戸　vs　秋田

【EAST-B】
松本　vs　長野

【WEST-A】
高知　vs　徳島
愛媛　vs　讃岐

【ゴール動画】203cmの逸材、木吹翔太がプロ初ゴール