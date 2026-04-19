DeNA、広島に2点リードで後半戦へ
ＤｅＮＡは３回表にＣ・ヒュンメル選手の適時打で先制、６回表にも追加点を挙げ２対０とリード。広島は３安打を記録するもあと一本が出ず、反撃の糸口をつかめないまま試合は後半戦に突入した。
【スタメン】
広島: 1(右)平川 蓮 2(中)大盛 穂 3(遊)小園 海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)秋山 翔吾 6(三)佐々木 泰 7(二)勝田 成 8(投)床田 寛樹 9(捕)持丸 泰輝
ＤｅＮＡ: 1(二)牧 秀悟 2(右)Ｃ・ヒュンメル 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(捕)山本 祐大 6(中)蝦名 達夫 7(遊)宮下 朝陽 8(左)勝又 温史 9(投)石田 裕太郎
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|18
|13
|5
|0
|.722
|-
|2
|阪神
|19
|13
|6
|0
|.684
|0
|3
|巨人
|18
|10
|8
|0
|.556
|3
|4
|DeNA
|17
|7
|10
|0
|.412
|5
|5
|広島
|16
|6
|10
|0
|.375
|6
|6
|中日
|18
|4
|14
|0
|.222
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|19
|12
|7
|0
|.632
|-
|2
|楽天
|19
|11
|7
|1
|.611
|0
|3
|オリックス
|19
|11
|8
|0
|.579
|1
|4
|日本ハム
|19
|9
|10
|0
|.474
|3
|5
|西武
|20
|7
|12
|1
|.368
|5
|6
|ロッテ
|20
|7
|13
|0
|.350
|5