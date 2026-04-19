DeNA、広島に2点リードで後半戦へ

ＤｅＮＡは３回表にＣ・ヒュンメル選手の適時打で先制、６回表にも追加点を挙げ２対０とリード。広島は３安打を記録するもあと一本が出ず、反撃の糸口をつかめないまま試合は後半戦に突入した。

【スタメン】

広島: 1(右)平川　蓮 2(中)大盛　穂 3(遊)小園　海斗 4(一)Ｅ・モンテロ 5(左)秋山　翔吾 6(三)佐々木　泰 7(二)勝田　成 8(投)床田　寛樹 9(捕)持丸　泰輝

ＤｅＮＡ: 1(二)牧　秀悟 2(右)Ｃ・ヒュンメル 3(一)佐野　恵太 4(三)宮﨑　敏郎 5(捕)山本　祐大 6(中)蝦名　達夫 7(遊)宮下　朝陽 8(左)勝又　温史 9(投)石田　裕太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5