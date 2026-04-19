チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、マンチェスター・ユナイテッド戦を振り返った。

プレミアリーグ第33節が18日に行われ、6位チェルシーはホームで3位マンチェスター・ユナイテッドと対戦。チャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に向けて負けられない一戦となったが、43分にマテウス・クーニャに先制点を決められると、追いつくことはできず、0－1で敗れた。

この結果、リーグ戦4連敗を喫したチェルシー。イギリスメディア『Squawka』によると、4試合連続無得点（8失点）でプレミアリーグ4連敗を喫したのは、同クラブにとって28年ぶりのことになったという。

直近の公式戦7試合で6敗目を喫した試合後、ロシニアー監督はイギリスメディア『TNT Sports』で「ペナルティエリア手前までは非常に良いプレーをしていた。私が見た限りでは、試合開始から終了まで私たちが優勢だったと思う。しかし、このような形で負けてしまったことは非常に残念だ。勝つチャンスは何度もあったからね」と振り返った。

なお、チェルシーはこの試合で「1.57」のゴール期待値を記録した一方、マンチェスター・ユナイテッドは「0.29」にとどまり、枠内シュート1本で1点を決められたほか、痛恨の失点場面は治療のためフランス代表DFウェズレイ・フォファナがピッチ外にいたことで10人で戦っている間のものとなったことにも、ロシニアー監督は悔しさを口にした。

「非常に残念だ。あれが彼らの唯一の枠内シュートだったと思う。あの時は10人だったが、もっとうまく守備をしなければならない。このレベルでは、どんなに試合をコントロールしていても、一瞬たりとも気を抜くことはできない。ちょっとしたミスがゴールに繋がってしまうような感覚で、これは何とかしなければならない」

「苦しい時期が続いてしまっている。重要な局面で決定的なミスを犯し、せっかく作ったチャンスを活かせていない。それでは試合に勝てない。すぐに立て直す必要がある。この悔しさを晴らすために、火曜日に試合があることは嬉しい。ブライトンに行って、挽回しなければならない」

「今日は多くのチャンスを作った。でも、重要なのはチャンスを作ることではなく、それをものにすることだ。ポストに4回も当たったので、ゴールはそこまで遠くはない」

【ハイライト動画】チェルシーvsマンチェスター・ユナイテッド