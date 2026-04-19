ブンデスリーガ第30節が18日に行われ、ブレーメンとハンブルガーSVと対戦した。

29試合が消化したリーグ戦で勝ち点「28」のブレーメンは現在15位。一方、アウェイのハンブルガーSVは勝ち点「31」の13位。ともに残留を目指すうえでも負けられない“ノルト・ダービー”がシーズン終盤戦で実現した。

日本代表DF菅原由勢は右サイドバックで起用され、2試合連続のスタメン出場を果たす。ダービーマッチらしく序盤から激しい球際が繰り広げられるなか、序盤はホームのブレーメンがボールを保持して試合を進める。

すると38分、菅原が得意のクロスから結果を残す。右サイドでボールを引き取ると、深い位置から高精度のクロス。そこに中で待ち受けていたイェンス・ステーイが頭で合わせ、先制点を挙げる。しかし、ハンブルガーSVもすぐさま同点弾を記録。ロベルト・グラッツェルがカウンターで抜け出すと、強烈なシュートをネットに突き刺した。

1－1で試合を折り返し、迎えた57分に再びブレーメンがリードを奪う。カメロン・プエルタスからの横パスを受けたステーイが狙いすましたミドルシュートを沈める。迎えた79分にハンブルガーSVにアクシデント発生。途中出場のフィリップ・オテルがプエルタスに対して足裏を見せたタックルを行い、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入した結果、退場となる。

そして、後半アディショナルタイム、ブレーメンが試合の行方を決定づけるゴール。敵陣でボールを奪うと、ロマーノ・シュミットからプエルタスへとつなぎ、最後はプエルタスがネットを揺らした。その後、スコアは変わらず、ブレーメンが3－1で勝利。3試合ぶりの白星を手にし、勝ち点を「31」に伸ばした。



次戦、ブレーメンは26日にシュトゥットガルトと対戦する。

【スコア】

ブレーメン 3－1 ハンブルガーSV

【得点者】

1－0 38分 イェンス・ステーイ（ブレーメン）

1－1 41分 ロベルト・グラッツェル（ハンブルガーSV）

2－1 57分 イェンス・ステーイ（ブレーメン）

3－1 90＋1分 カメロン・プエルタス（ブレーメン）

【動画】菅原由勢の今季5アシスト目！



