日本ハムが逆転で西武に勝利
先発投手：日本ハムは伊藤大海が6回2失点の好投（8安打4奪三振）、西武の武内夏暉は5回0失点で敗戦投手 得点経過： 6回表：西武が2点を追加 6回裏：日本ハムが5点を追加 9回表：西武が1点を追加 注目選手：日本ハムの水谷瞬が2打点の活躍、日本ハムの清宮幸太郎が2打点の活躍、西武の山村崇嘉が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4