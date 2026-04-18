楽天、ロッテを8点リード 浅村・伊藤に一発
3回裏に楽天が打者一巡の猛攻で4点を先制。4回表にロッテが1点を返すが、5回裏に楽天が3点を追加し、リードを広げる。浅村は1本塁打を含む4打点で打線を牽引。伊藤も一発を放ち、楽天が9-1と優位に試合を進める。
【スタメン】
楽天: 1(左)中島 大輔 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(遊)村林 一輝 6(指)浅村 栄斗 7(一)伊藤 裕季也 8(右)小郷 裕哉 9(捕)伊藤 光 10(投)Ｊ・ウレーニャ
ロッテ: 1(中)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(三)寺地 隆成 4(一)Ｎ・ソト 5(指)Ｇ・ポランコ 6(右)山本 大斗 7(二)上田 希由翔 8(捕)松川 虎生 9(遊)小川 龍成 10(投)田中 晴也
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|17
|12
|5
|0
|.706
|-
|2
|阪神
|18
|12
|6
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|17
|10
|7
|0
|.588
|2
|4
|広島
|15
|6
|9
|0
|.400
|5
|5
|DeNA
|16
|6
|10
|0
|.375
|5
|6
|中日
|17
|4
|13
|0
|.235
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|1
|オリックス
|18
|11
|7
|0
|.611
|-
|3
|楽天
|18
|10
|7
|1
|.588
|0
|4
|日本ハム
|18
|8
|10
|0
|.444
|3
|5
|西武
|19
|7
|11
|1
|.389
|4
|6
|ロッテ
|19
|7
|12
|0
|.368
|4