楽天、ロッテを8点リード 浅村・伊藤に一発

3回裏に楽天が打者一巡の猛攻で4点を先制。4回表にロッテが1点を返すが、5回裏に楽天が3点を追加し、リードを広げる。浅村は1本塁打を含む4打点で打線を牽引。伊藤も一発を放ち、楽天が9-1と優位に試合を進める。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島 大輔 2(二)小深田 大翔 3(中)辰己 涼介 4(三)黒川 史陽 5(遊)村林 一輝 6(指)浅村 栄斗 7(一)伊藤 裕季也 8(右)小郷 裕哉 9(捕)伊藤 光 10(投)Ｊ・ウレーニャ

ロッテ: 1(中)藤原 恭大 2(左)西川 史礁 3(三)寺地 隆成 4(一)Ｎ・ソト 5(指)Ｇ・ポランコ 6(右)山本 大斗 7(二)上田 希由翔 8(捕)松川 虎生 9(遊)小川 龍成 10(投)田中 晴也

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