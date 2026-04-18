楽天、ロッテを8点リード 浅村・伊藤に一発

3回裏に楽天が打者一巡の猛攻で4点を先制。4回表にロッテが1点を返すが、5回裏に楽天が3点を追加し、リードを広げる。浅村は1本塁打を含む4打点で打線を牽引。伊藤も一発を放ち、楽天が9-1と優位に試合を進める。

【スタメン】

楽天: 1(左)中島　大輔 2(二)小深田　大翔 3(中)辰己　涼介 4(三)黒川　史陽 5(遊)村林　一輝 6(指)浅村　栄斗 7(一)伊藤　裕季也 8(右)小郷　裕哉 9(捕)伊藤　光 10(投)Ｊ・ウレーニャ

ロッテ: 1(中)藤原　恭大 2(左)西川　史礁 3(三)寺地　隆成 4(一)Ｎ・ソト 5(指)Ｇ・ポランコ 6(右)山本　大斗 7(二)上田　希由翔 8(捕)松川　虎生 9(遊)小川　龍成 10(投)田中　晴也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 17 12 5 0 .706 -
2 阪神 18 12 6 0 .667 0
3 巨人 17 10 7 0 .588 2
4 広島 15 6 9 0 .400 5
5 DeNA 16 6 10 0 .375 5
6 中日 17 4 13 0 .235 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 18 11 7 0 .611 -
1 オリックス 18 11 7 0 .611 -
3 楽天 18 10 7 1 .588 0
4 日本ハム 18 8 10 0 .444 3
5 西武 19 7 11 1 .389 4
6 ロッテ 19 7 12 0 .368 4