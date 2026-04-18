元AKB48藤江れいな 23歳から"競馬"ドハマり！その魅力に山崎怜奈「推し活みたいになってきているんですね」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。

4月14日（火）の放送では、AKB48・NMB48の元メンバー・藤江れいなさんが登場！ 本記事では、藤江さんがパーソナリティを務める4月からスタートしたTOKYO FMの新番組『サントリー オールフリー presents 藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」』（毎週月曜 21:30～21:55）について語った模様をお届けします。

◆珍しい!? 月曜日に競馬番組がスタート

れなち：今週は、さまざまな番組のラジオパーソナリティをお迎えしているラジオフレンズWEEK♪ ここからは、13日から放送がスタートしましたTOKYO FM『藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」』のお話を伺っていきたいと思います。どんな番組か教えていただいてもいいですか？

藤江：はい、毎週月曜日の午後9時半からの番組なんですけれども、競馬番組で月曜日って結構新鮮に思う方も多いと思うんですよ。

れなち：そうですね、金曜日あたりにレースの具体的な情報とか……。

藤江：土日におこなわれるレースを予想したりするのが多いと思うんですけど、この番組では、逆に「土日のレースを振り返る番組があっても、新しくて楽しいんじゃない？」っていうところからスタートして、（同番組のレギュラーの）栗林さみさんとリスナーのみんなで楽しい時間を過ごそうよ！ という番組になっています。あと個人的にビッグニュースなのが、準レギュラーに川田将雅ジョッキーが！

れなち：豪華ですよね！

藤江：ただのイチファンなので（笑）。どんなお話を聞こうかなって楽しみです。

◆競馬との出会いは？

れなち：もともと何がきっかけで競馬が好きになったのですか？

藤江：私はもう10年くらい競馬を趣味でやっているんですけども、最初は「競馬ビギナーが競馬を覚えていこう」っていうコンセプトのラジオ番組をもたせてもらって、そこからまんまとハマっちゃいました。

れなち：へぇ〜！ それは何歳くらいですか？

藤江：23歳くらいですね。

れなち：23歳で競馬をやっていた女の子って、友達とかにもあまりいなかったですか？

藤江：そうですね。その頃は「競馬＝大人」のイメージがやっぱりありました。でも、今は結構イメージが変わってきたんじゃないかなって思います。競馬場に行くと、女の子も本当にたくさんいらっしゃるし、「UMAJO SPOT」っていう女の子向けのスポットもあったりもするので。

れなち：おー！ 推し活みたいになってきているんですね。

藤江：そうなんです。「競馬場は誰と来ても楽しいよ！」っていうことを伝えたいですね。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM