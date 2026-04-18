「夜型生活をやめて資格の勉強」「地元への転職を機に…」あなたが春から“はじめること・やめること”は何？リスナーから届いたメッセージを紹介

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「この春、わたしは案件 〜これやめます・これはじめます〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆娘の結婚に備えて…

先日、次女が結婚をほのめかしてきました。歳も歳ですし、そういう話にもなるだろうなと思っていました。すぐにどうこうなるとは思いませんが、来たるべき日に備えて、幼少期から撮り溜めたビデオの編集を始めようと思います。嫁ぐときに持たせてやりたい動画や写真がたくさんあるので、頑張って整理します。ディズニーランドのホテルのベッドで飛び跳ねて、床に落ちた後、ニッコリ笑って立ちあがった動画を娘が観て、顔を赤らめる姿を想像すると頑張れます（東京都 65歳 男性）

◆夜型生活にさようなら

英検が給料の資格手当の対象となっていることから、私は英検準1級取得に向けて勉強を始めます！ 学生時代、英検準1級に合格できず、くすぶっていた自分を思い出しました。社会人になってからの3年間は、仕事と推し活に全力を注いだ日々でしたが、今年は推し活が少し落ち着きそうなので、何とか頑張って勉強の時間をつくりたいです。そのために、まずは夜型生活をやめたいです！（千葉県 25歳 女性）

◆タイパ重視でフル稼働

明日からいよいよ復職です！ 子ども2人の保育園の送迎と家事だけをしていた、のんびりゆったりした育休期間が終わります。これからは時間に追われる日々が容易に想像できるので、とにかく子どもたちと過ごす時間を大切にして、仕事はタイパを上げてフル稼働します。頑張ります！（神奈川県 32歳 女性）

◆地元へのUターンを機に…

私は、ペーパードライバーの返上を目指します！ 高校時代に自動車運転免許を取得しましたが、進学のために上京してからまったく運転していませんでした。しかし、このたび転職して地元に帰ってきたので、運転を教えてもらったり、教本を見直したりして感覚を取り戻し、車を買いたいと思います！（青森県 28歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17:00～20:00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co