江原啓之「供養」でもっとも大切なのは“形”ではなく“執着のなさ”!?「執着がないことが、美しい天への昇り方なんです」

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。4月12日（日）の放送では、産後まもなくお子さんを亡くされた方からの相談に、江原が供養の真意と、亡くなった魂が成仏する仕組みについて語りました。赤ちゃんの供養について、ご相談させてください。私の子どもは、産後まもなく亡くなりました。直葬というかたちを選び、葬儀はおこなっておりません。短い時間ではありましたが、懸命に生きてくれたこと、そして出逢えたことに、心から感謝しています。想うことが何よりの供養だと感じており、四十九日に合わせて、心を込めた写経の奉納を考えています。ただ、一方で、一般的とされるかたちでの供養もおこなったほうがよいのか、その必要があるのか、迷いの気持ちも残っています。また、「赤ちゃんは亡くなってすぐに成仏する」と耳にすることがありますが、それは本当なのでしょうか。供養のあり方や、心の向け方について、江原さんのお考えをお聞かせいただけましたら幸いです。――江原はまず、「形じゃない。心だから」と断言。リスナーが抱く「葬儀をおこなわなかった」という不安に対し、独自の視点で優しく寄り添いました。江原：お葬式はおこなっていないと言いますが、葬儀のようなことはしてあげたのかな？ 「亡くなって直葬」ということは、そのまま運んでしまったということでしょうか。例えば、お葬式のようなことをやらなくても、みんなで一晩でも、赤ちゃんに言葉をかけてあげたり、気持ちを伝えたり、そういうことをすれば、それがもうお葬式なんですよね。葬儀なんです。だから、それをしてあげたかどうかなんですよ。形じゃなくて、心。でも、仕方がないのかな。相談者さんの場合は、形と心が混在してしまっているんですよね。「四十九日に合わせて」というのは形ですし、「心を込めた写経」も形。して良いんですよ。しても良いんだけれども、形ではない。心なんです。一方で「一般的とされるかたちでの供養も」というのも、これも形だから。だから、全く気にせずに、それよりも一生懸命に赤ちゃんのことを考えてあげたら良いんじゃないかな。――続いて、リスナーが尋ねた「赤ちゃんはすぐに成仏する」という説について、江原はその理由を「執着がないから」と解説します。江原：どうして赤ちゃんがすぐに成仏するのか。それは執着が無いからです。長く人間として生きると、「あれが心配、これも心配」と出てくるでしょう？ 赤ちゃんは天真爛漫ですから。「私の哺乳瓶はどうなるか？」なんて考えないじゃない。「私のベビーベッド、誰か別の人が寝るの？」とも思わないでしょう？ 成仏するというのは、要するに執着が無いからなんです。人間がなぜ成仏しないかと言えば、それは執着なんですよ。「息子がまだ心配」「嫁が……」「家が……」とか。「お金が」「残したペットが」と、いろいろあるでしょう。赤ちゃんはそれが全くない、執着の無い存在だから、すぐに還られるんです。――また、江原は「動物も同じ」と語りつつ、飼い主の想いが強すぎることへの注意点、そして「執着のない生き方」の重要性を説きました。江原：動物も（執着がなくて）そうなんですよ。ただ、動物は少しあるの。飼い主が心配なんです。だからペットロスの人などには、「私は『大丈夫よ』と言ってあげて」と伝えます。冷たいわけではなく、餌の食器なども片付けてしまう。そこを毎日「〇〇ちゃん……」とやっていると、申し訳なくてあちらに逝けなくなってしまうわけです。「いつまでも私のことを守りなよ」なんて言っては駄目なんです。かわいそうでしょう。「もう大丈夫だから」「何も心配いらないよ」と言ってあげたら良いんですね。私たちは、ではどうすれば赤ちゃんのようになれるのかと言えば、常に執着が無いこと。「いつどうなっても良し」というふうな生き方をすること。だって私、自分が飼っている犬でも、「私がもし今日死んだら、あなた、これをお願いします」ともう全部決めて書いていますよ。一切、いつ今日ここでバタッと死んでも、心配があるとすれば「放送ごめんなさい」くらいかな（笑）。「リスナーさんもごめんなさい」かな。執着がないのが、美しい天への昇り方なんです。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子