ブライトンを率いるファビアン・ヒュルッツェラー監督は、日本代表MF三笘薫がトッテナム・ホットスパー戦に先発出場する可能性について、「間違いなく選択肢の1つだ」と述べた。17日、地元紙『アーガス』が指揮官のコメントを伝えている。

ブライトンは、18日に行われるプレミアリーグ第33節で敵地『トッテナム・ホットスパー・スタジアム』に乗り込み、トッテナムと対戦する。現在、9位ブライトンは勝ち点「46」で7位ブレントフォードとの勝ち点差は「1」、6位チェルシーとの勝ち点差は「2」と欧州カップ戦の出場権を十分に狙える位置にいる。

ヒュルツェラー監督は、三笘がトッテナム戦に先発出場する可能性について「間違いなく選択肢の1つだ」とコメント。「三笘薫のコンディションが万全なのはすばらしいことだし、我々にとって非常に大きな選択肢だ。彼は試合の流れを変えられる選手であり、チームが良いパフォーマンスを発揮する上で重要な選手であることはわかっている」と三笘の先発起用は選択肢の1つであると述べた。

そして、「一方で左サイドでは、ヤンクバ・ミンテがフェルディ・カドゥオールとの連係も含めて非常に良いプレーをしている。この2人が起用可能であり、私がどちらを起用するか判断できるのはありがたいことだ」と、ミンテが良いパフォーマンスを披露している点にも言及。三笘とミンテという2つの選択肢を持っていると語った。

またヒュルツェラー監督は、前節のバーンリー戦を欠場した元イングランド代表MFジェームズ・ミルナーがトッテナム戦も引き続き欠場する見通しだと明かした。

【ハイライト動画】三笘は途中出場 バーンリーvsブライトン