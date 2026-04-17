今日の運勢 4月18日（土）12星座占いランキング第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月18日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月18日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？あなたらしくいることで運気が上がる日です。まわりの人たちの意見に左右されずに、あなたがどう考えているのか、どう感じているかに意識をむけて、1日を過ごしてみると良いでしょう。色々な人の考え方や、価値観に触れると良い日です。話し合いをしたり、物ごとを決めていくような流れがあるときは、広い視野をもって進めていくことで、運気が上がっていきそうですよ。思い立ったら行動することで、運気アップに繋がります。今までやりたいと感じていてできていなかったことがあるのなら、今日からはじめてみましょう。積極的な行動がツキを呼ぶでしょう。あなたの夢や希望はなんでしょうか？あなたの心からの望みについて考えてみましょう。あなたの中で1番なりたい自分を明確にしていくことで、運気が上がっていきそうですよ。好きな人との関係に意識を向けると良い日です。好きなひととの時間を大切にしましょう。好きなひとがいないという方は、ロマンチックな音楽や映画を楽しむと良いでしょう。集中力が上がる日です。趣味や勉強に打ち込むと運気アップに繋がるでしょう。あなたのやりたいことに時間を使いましょう。ご自身の時間を有意義に過ごすことができそうですよ。将来のことについて考えると良い日です。未来の目標を決めていくことで、なりたい自分になるためには今何をしていくべきなのか、明確にしていくことができるでしょう。あなたの求めている答えは、寝ている時の夢の中にあるかもしれません。疑問に思っていたことがあれば、夜眠りにつくまえに、夢の中で教えてくださいと心の中できいてから休むといいでしょう。懐かしい場所に行ったり、幼い頃に好きだったものなどに触れることで運気がアップする日です。あなたの中の落ち着く感覚を1番大切にして、1日を過ごすと良いでしょう。好きなことにお金をつかうと運気がアップする日です。日頃からがんばっているご自身にご褒美を与えてあげましょう。好きなものを食べて、欲しいものを買って、優雅に過ごすと良さそうです。異性からのアプローチが増えそうな日です。出会いを求めている方は、お洒落をしておでかけをすると良いでしょう。出逢いを求めていない方は、注意が必要です。ワーク・ライフ・バランスを考えると良い日です。働きすぎている方は、プライベートに意識をむけて1日を過ごしましょう。お仕事のオンとオフをしっかりさせていくことで運気アップするでしょう。あなたの夢は、思っているよりも急速な勢いで現実になろうとしています。しかし、まだその途中なので忍耐が必要です。土の中で芽が出て、花が咲くまでには時間がかかります。あなたの夢についても、同じようにプロセスを楽しみましょう。焦らずに落ち着いて、感謝の気持ちを持ちましょう。あなたの夢は、ひとつひとつの段階を踏み、これからはっきりと形になっていくでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/