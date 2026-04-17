Mrs. GREEN APPLE大森元貴「もう無理だから！」高校2年で数学を諦めた!? 一方の藤澤涼架は「80点とか取ってた！」学生時代を回顧

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月13日（月）の放送では、18日（土）より開催されるスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」への意気込みについて語りました。――Mrs. GREEN APPLEは、4月18日（土）の東京・国立競技場（MUFGスタジアム）を皮切りにスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」を開催します。本ツアーは、4月・5月・7月の3カ月にわたり、東京と大阪の2大スタジアムを巡る大規模なもの。なかでも国立競技場での4日間開催は、嵐以来2組目、バンドとしては史上初という歴史的な快挙となります。全6公演のうち、5月の大阪・ヤンマースタジアム長居公演と7月の国立競技場公演はファンクラブ会員限定として開催されます。大森：今夜の授業（放送）は、今週土曜日と日曜日、4月18日と19日に国立競技場MUFGスタジアムでおこなう僕たちのライブ「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」！ このライブに参加してくれる生徒（リスナー）から届いた書き込みをチェックしていきとうと思います！ミセス先生こんばんは。私は今年、第一志望の大学に落ちてしまい浪人することになりました。高校2年生で志望校を決めたときから毎日入試に向けて勉強してきました。友達との遊びも全部断って勉強漬けの毎日でした。そんな毎日の努力も報われず、これからがとても不安です。ですが、そんな私は4月のゼンジンライブに参加します！ ゼンジンでミセス先生からパワーをもらって、ここからまた1年頑張ろうと思います！！（京都府 18歳 女の子）大森：ありがとうございます！若井＆藤澤：ありがとう！大森：京都の子だけども、4月の国立に来てくれるということだね！藤澤：そうですね！大森：ありがたいね！若井：遠征してきてくれるということですよ。大森：うれしいよ！若井：うれしいな！藤澤：思い切り楽しんでほしいね！大森：勉強してた？ 学生のとき。若井：まあ、毎日勉強するというよりかはテスト期間に……。大森：はいはい、一緒です！若井：ガーッて詰め込むタイプでしたね、僕は。大森：赤点も取ったことなく。若井：いや、そりゃあるだろ。藤澤：（笑）。大森：それは知らんけど！（笑）若井：むしろ赤だらけだったり……。ちょっとここはお恥ずかしい話ですけども……。じゃあ、りょうちゃん（藤澤）ってさ！大森：りょうちゃんの勉強周りって聞いたことないかも。若井：得意科目、何だったんだろうって実は知らなかったりするんだよね！藤澤：あのね……数学と！大森：え!?若井：嘘つけ!!藤澤：英語は！若井：おいおい!! ちょっと待て、ちょっと待て！藤澤：点数がめっちゃ高かったのよ（笑）。大森：他が低かったんでしょ？藤澤：80点とか取ってた。若井：ええ!? 数学!? 算数じゃなくて数学よ？藤澤：主に高校生のときね！大森：いや、嘘だろうなと。若井：嘘だよね!?藤澤：家庭教師のおかげだね！大森：え!?若井：初耳なんだけど！大森：いやいや、ブルジョワジーやん！ なのに？ なのに？？藤澤：「なのに」って何（笑）。大森：なのに!?藤澤：数学と英語だけ勉強を見てもらってたの！若井：その2教科に懸けていたんだ！藤澤：そこだけめっちゃ点数が高くて！大森：えー！ そうなんだ！「数学勉強書き込み」みたいなのがほしいね。りょうちゃんが解けるか。藤澤：絶対やめてください！若井：高校生で80点取るってレベル高いよ！藤澤：そうだよね！ 今考えるとすごいよね！大森：だって俺、高校2年生のときに数学を選択しなくなったんだもん。藤澤：そもそもね（笑）。大森：うん。もう無理だから！若井：もう無理だよね！ 難しいよ、数学。大森：すごいな。じゃあみんな、りょうちゃんにぜひ！藤澤：現役の高校生のみんなの問題とか絶対無理（笑）。大森：いや、でもほら、頭が良いに越したことはないじゃん。藤澤：あぁ、それは確かに！ 頭良くなりたい！大森：謎の言いくるめ……（笑）。若井：「あぁ、確かに」って（笑）。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info