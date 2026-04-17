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読売ジャイアンツのボビー・ダルベック選手は16日、敵地・阪神甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「4番・三塁」で先発出場。チームに勢いをもたらす先制3ランホームランを放った。











初回、1死一、二塁の好機で迎えた第1打席。阪神先発のイーストン・ルーカス投手とのカウント2-2から、高めに入ったスイーパーを完璧に捉えると、打球はそのまま左翼スタンドへと突き刺さった。



松本剛選手、佐々木俊輔選手がともに四球で出塁して作ったチャンスを4番が仕留めたこの一発は、14打席ぶりとなる今季3号先制3ラン。試合の流れを一気に引き寄せた。



その後の打席でも3回に中前安打、5回には右翼への二塁打を放ち、来日初の猛打賞をマーク。4打数3安打3打点と4番としての役割を果たした。



全3本塁打・10打点のうち8打点が阪神戦と、対阪神での強さも際立った。復調を印象づけた主砲の一振りで、チームは阪神に2連勝を飾った。























【動画】高めのスイーパーを逃さない！ダルベックの先制3ランがこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













復調の狼煙



やはり4番が打たなきゃ始まらない

ダルベック 先制3ランホームラン



⚾️阪神×巨人



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