UEFA（欧州サッカー連盟）は16日、チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝セカンドレグの全日程を終え、同ラウンドのチーム・オブ・ザ・ウィーク（週間ベストイレブン）を発表した。

準決勝へ進む4つの枠を懸けた準々決勝では、欧州トップレベルのチームがそれぞれの場所で白熱した戦いを繰り広げた。結果としては、アーセナル、アトレティコ・マドリード、バイエルン、そして昨季王者でもあるパリ・サンジェルマン（PSG）の4チームが次のラウンドへ進む権利を手にした。

このような状況のなか、今回はUEFAがCL・準々決勝セカンドレグのチーム・オブ・ザ・ウィークを発表した。同リストに最多3名の選手を送り込んだのは、レアル・マドリードとの“死闘”を2戦合計6－4で制したバイエルン。最終ラインで相手攻撃陣とバチバチのバトルを繰り広げたフランス代表DFダヨ・ウパメカノ、中盤で攻守に躍動したドイツ代表MFジョシュア・キミッヒ、後半アディショナルタイムに狙い澄ましたミドルシュートでトドメを刺したフランス代表FWミカエル・オリーズが選出された。なお、レアル・マドリードは敗れこそしたものの、同試合で2ゴールを挙げたトルコ代表MFアルダ・ギュレルもチーム・オブ・ザ・ウィークに選ばれている。

11名の中で、MVP（最優秀選手）に選ばれたのは、PSGに所属するフランス代表FWウスマン・デンベレ。昨季のCL初優勝に大きく貢献したPSGの背番号10は、チームが2点をリードして、リヴァプールの本拠地『アンフィールド』へ乗り込んだセカンドレグで躍動。72分に狙い澄ましたミドルシュートで均衡を破ると、後半アディショナルタイムにも追加点を奪い、PSGの2戦合計4－0での完勝に大きく貢献していた。

UEFAが発表した、CL・準々決勝セカンドレグのチーム・オブ・ザ・ウィークは下記の通り。

◆■CL・準々決勝セカンドレグ チーム・オブ・ザ・ウィーク

▼GK

フアン・ムッソ（アトレティコ・マドリード）

▼DF

エドゥアルド・クアレスマ（スポルティング）

ダヨ・ウパメカノ（バイエルン）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）

▼MF

マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）

ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）

マルティン・スビメンディ（アーセナル）

アルダ・ギュレル（レアル・マドリード）

▼FW

ミカエル・オリーズ（バイエルン）

フェラン・トーレス（バルセロナ）

ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）

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