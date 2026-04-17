カンファレンスリーグ（ECL）準々決勝のセカンドレグが16日に行われ、フィオレンティーナ（イタリア）とクリスタル・パレス（イングランド）が対戦した。

クリスタル・パレスは9日にホームで行われたファーストレグで3－0と完勝し、大きなアドバンテージを手にしてアウェイに乗り込んだ。対するフィオレンティーナは、直近のセリエA第32節でラツィオに勝利しており、良い流れをセカンドレグに持ち込みたいところだった。

鎌田大地が先発出場した試合は、クリスタル・パレスが17分に先制。ダニエル・ムニョスが右サイドからクロスを上げると、イスマイラ・サールが頭で合わせてゴールネットを揺らした。

だがクリスタル・パレスのジェイディー・カンボがボックス内で相手選手を倒してしまい、フィオレンティーナがPKを獲得。これをアルベルト・グズムンドソンがしっかりと決め、同点とした。セカンドレグの前半は、1－1で終えた。

後半に入り53分、フィオレンティーナのシェール・エンドゥールはマノル・ソロモンのパスをボックス前で受けると、そのまま右足を振り抜き、強烈なミドルシュートをゴール左下に突き刺した。これでフィオレンティーナは2戦合計で2点差に詰め寄る。

その後もフィオレンティーナはボールをコントロールし、一方のクリスタル・パレスは押し込まれ続けるという苦しい時間帯が続く。しかし、フィオレンティーナの反撃はここまで。クリスタル・パレスはセカンドレグこそ1－2でフィオレンティーナに敗戦したが、2戦合計では4－2でECL準決勝に勝ち進んだ。なお、鎌田大地はフル出場を果たした。

一方のフィオレンティーナにとっては、ファーストレグでの3失点が響いた敗退となってしまった。

この後、フィオレンティーナは20日に行われるセリエA第33節でアウェイにてレッチェと対戦。一方のクリスタル・パレスは、20日に行われるプレミアリーグ第33節でウェストハムをホームに迎える。

【スコア】

フィオレンティーナ 2－1（合計：2－4） クリスタル・パレス

【得点者】

0－1 17分 イスマイラ・サール（クリスタル・パレス）

1－1 30分 アルベルト・グズムンドソン（PK／フィオレンティーナ）

2－1 53分 シェール・エンドゥール（フィオレンティーナ）