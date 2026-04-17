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OUT
1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 村上 頌樹 スリーバント失敗 1アウト
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OUT
8番 小幡 竜平 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1塁ランナー村松 開人 盗塁失敗 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 福永 裕基 ライトフライ 1アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 前川 右京 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 サードフライ 1アウト
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OUT
9番 柳 裕也 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 田中 幹也 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 木下 拓哉 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトヒット 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 花田 旭 見逃し三振 3アウト
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OUT
中1-0阪
5番 高橋 周平 レフトヒット 中日得点！ 中 1-0 阪 ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｊ・ボスラー フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 細川 成也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 村松 開人 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 空振り三振 1アウト
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