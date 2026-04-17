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2026.04.17 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 1 0 0 1 3 0
阪神 0 0 0 0 4 0

  • OUT

    1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 村上 頌樹 スリーバント失敗 1アウト

  • OUT

    8番 小幡 竜平 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー村松 開人 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 坂本 誠志郎 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 サードフライ 1アウト

  • OUT

    9番 柳 裕也 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 田中 幹也 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 木下 拓哉 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 レフトヒット 2アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 花田 旭 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    中1-0阪

    5番 高橋 周平 レフトヒット 中日得点！ 中 1-0 阪 ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 Ｊ・ボスラー フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 細川 成也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 村松 開人 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 空振り三振 1アウト

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