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2026.04.17 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
巨人 4 0 1 5 7 0
ヤクルト 0 0 0 2 0

  • OUT

    巨5-0ヤ

    9番 Ｆ・ウィットリー フォアボール 巨人得点！ 巨 5-0 ヤ ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    7番 増田 陸 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    Ｎ・ウォルターズ がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    5番 大城 卓三 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 Ｎ・ウォルターズ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 武岡 龍世 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 伊藤 琉偉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 岩田 幸宏 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ファーストフライ 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 佐々木 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 Ｆ・ウィットリー セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 中村 悠平 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ セカンドダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 浦田 俊輔 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    巨4-0ヤ

    7番 増田 陸 レフトヒット 巨人得点！ 巨 4-0 ヤ ランナー：1塁

  • OUT

    巨2-0ヤ

    6番 丸 佳浩 セカンドゴロ 巨人得点！ 巨 2-0 ヤ 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    巨1-0ヤ

    5番 大城 卓三 フォアボール 巨人得点！ 巨 1-0 ヤ ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 Ｔ・キャベッジ デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 佐々木 俊輔 見逃し三振 1アウト

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