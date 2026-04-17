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巨5-0ヤ
9番 Ｆ・ウィットリー フォアボール 巨人得点！ 巨 5-0 ヤ ランナー：1、2、3塁
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8番 浦田 俊輔 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
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7番 増田 陸 空振り三振 1アウト
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6番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1、2塁
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Ｎ・ウォルターズ がワイルドピッチ ランナー：2塁
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5番 大城 卓三 ライトヒット ランナー：1塁
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8番 Ｎ・ウォルターズ 空振り三振 3アウト
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7番 武岡 龍世 フォアボール ランナー：1塁
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6番 伊藤 琉偉 空振り三振 2アウト
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5番 岩田 幸宏 空振り三振 1アウト
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4番 Ｂ・ダルベック ファーストフライ 3アウト
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3番 泉口 友汰 センターヒット ランナー：1、2塁
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2番 Ｔ・キャベッジ 空振り三振 2アウト
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1番 佐々木 俊輔 ライトヒット ランナー：1塁
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9番 Ｆ・ウィットリー セカンドゴロ 1アウト
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4番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 3アウト
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3番 中村 悠平 セカンドヒット ランナー：1塁
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2番 Ｄ・サンタナ セカンドダブルプレイ 2アウト
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1番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁
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8番 浦田 俊輔 サードゴロ 3アウト
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巨4-0ヤ
7番 増田 陸 レフトヒット 巨人得点！ 巨 4-0 ヤ ランナー：1塁
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巨2-0ヤ
6番 丸 佳浩 セカンドゴロ 巨人得点！ 巨 2-0 ヤ 2アウト ランナー：2、3塁
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巨1-0ヤ
5番 大城 卓三 フォアボール 巨人得点！ 巨 1-0 ヤ ランナー：1、2、3塁
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4番 Ｂ・ダルベック ライトヒット ランナー：1、2、3塁
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3番 泉口 友汰 レフトヒット ランナー：1、2塁
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2番 Ｔ・キャベッジ デッドボール ランナー：1塁
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OUT
1番 佐々木 俊輔 見逃し三振 1アウト
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