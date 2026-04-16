【ジムニー専用設計！】データシステムの後付けモニター用スタンド SSM-ST03が発売

データシステムは同社が展開する各種カメラシリーズ用の後付けモニターディスプレイ、スーパースリムモニター SSM-W5.0シリーズ専用のオプションアイテムとして、ジムニー用のモニタースタンドSSM-ST03を発売した。

【画像】後付けモニターがスッキリ見やすい位置にスマートに装着できる！

SSM-ST03は、現行型ジムニー、ジムニーシエラ、ジムニーノマドのインストルメントパネル形状に合わせた専用設計により、5インチ画面のスーパースリムモニター SSM-Ｗ5.0を、前方視界を妨げずに見やすい位置に取り付けられる便利アイテム。

ジムニーの助手席グローブボックス上のラウンド形状に合わせたデザインとすることで、後付け感のないフィッティングを実現している。

好みや用途に合わせてドア寄りもしくはインパネセンター寄りに設置できる。

［製品概要］

●製品名：ジムニー用モニタースタンド（スーパースリムモニター SSM-W5.0専用オプション）

●品番：SSM-ST03

●価格：2750円

●適合車種：

・ジムニー（JB64W型、2018年7月〜）

・ジムニー シエラ（JB74W型、2018年7月〜）

・ジムニー ノマド（JC74W型、2025年4月〜）

●製品紹介URL

・ジムニー用モニタースタンド SSM-ST03（オプション）

https://www.datasystem.co.jp/products/ssm-w5.0/05.html

・スーパースリムモニター SSM-W5.0Ⅱ

https://www.datasystem.co.jp/products/ssm-w5.0/01.html

〈文＝ドライバーWeb編集部〉

■問い合わせ先

データシステム

TEL：086-445-1617

https://www.datasystem.co.jp