【ジムニー専用設計！】データシステムの後付けモニター用スタンド SSM-ST03が発売

データシステムは同社が展開する各種カメラシリーズ用の後付けモニターディスプレイ、スーパースリムモニター SSM-W5.0シリーズ専用のオプションアイテムとして、ジムニー用のモニタースタンドSSM-ST03を発売した。
【画像】後付けモニターがスッキリ見やすい位置にスマートに装着できる！
SSM-ST03は、現行型ジムニー、ジムニーシエラ、ジムニーノマドのインストルメントパネル形状に合わせた専用設計により、5インチ画面のスーパースリムモニター SSM-Ｗ5.0を、前方視界を妨げずに見やすい位置に取り付けられる便利アイテム。
ジムニーの助手席グローブボックス上のラウンド形状に合わせたデザインとすることで、後付け感のないフィッティングを実現している。
好みや用途に合わせてドア寄りもしくはインパネセンター寄りに設置できる。
［製品概要］
●製品名：ジムニー用モニタースタンド（スーパースリムモニター SSM-W5.0専用オプション）
●品番：SSM-ST03
●価格：2750円
●適合車種：
・ジムニー（JB64W型、2018年7月〜）
・ジムニー シエラ（JB74W型、2018年7月〜）
・ジムニー ノマド（JC74W型、2025年4月〜）
●製品紹介URL
・ジムニー用モニタースタンド SSM-ST03（オプション）
https://www.datasystem.co.jp/products/ssm-w5.0/05.html
・スーパースリムモニター SSM-W5.0Ⅱ
https://www.datasystem.co.jp/products/ssm-w5.0/01.html
〈文＝ドライバーWeb編集部〉
■問い合わせ先
データシステム
TEL：086-445-1617