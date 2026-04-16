◆■決勝で示したSSSの地力

4月11日・12日の2日間、北海道・苫小牧市のTOMASEIフットボールフィールドで「JA全農杯 全国小学生選抜サッカー IN 北海道」が開催された。全道各地の予選を勝ち上がった16チームが集い、全国大会出場をかけた戦いが繰り広げられた。

大会2日目の4月12日。暦の上では春だが、この日の苫小牧は最高気温7度。風も強く、体感温度はそれをさらに下回る。ピッチに立っていると、手がかじかむほどの冷え込みだった。そうしたコンディションの中でも、選手たちのプレー強度は落ちない。

準決勝ではASC北海道がHKD FOOTBALL CLUBを1－0で下し、SSS札幌サッカースクールはVITA FCに4－0で快勝。決勝は札幌の名門・SSSと、開催地・苫小牧を背負うASCのカードとなった。

大会は8人制、12分×3ピリオド制。第1・第2ピリオドはそれぞれ異なる8人が先発し、同一選手の連続出場は認められない。5分間のインターバルを挟む第3ピリオドは、全メンバーから先発を選出でき、交代も無制限。試合の流れだけでなく、選手の配置や組み合わせによって展開が大きく変わるレギュレーションだ。

その中で、SSSは立ち上がりから試合を掌握した。

第1ピリオド3分、左サイドを崩すと、葛西陽向の折り返しを空華蓮斗が押し込み先制。さらに9分には笹本晴生がドリブルで持ち運んで追加点を奪うと、直後の10分には葛西もネットを揺らし、わずか10分間で3ゴールを積み重ねた。

サイドを起点に幅を使いながら相手を動かし、ゴール前に人数をかける。中盤で主導権を握り続けたSSSの攻撃は、連続性を持って相手を押し込んでいく形だった。

3点差となっても、SSSに緩みはなかった。

「まだ何も決まっていないぞ」

キャプテンの6年生・吉田侑生が声を張る。5年生だった昨年、この大会を制し、全国の舞台を経験している世代だ。その先にある全国大会を見据えているからこそ、3点リードの状況でも空気を引き締める必要があった。



第2ピリオドでもSSSの流れは変わらない。前線に入った中山空徠は「絶対決める」という強い気持ちを持ってピッチに立ち、ボールを持てばドリブルで積極的に仕掛けていく。

その姿勢が結果につながる。右サイドからカットインし、左足で放ったシュートがオウンゴールを誘発。スコアは4－0となり、試合の大勢を決定づけた。

ピリオドごとにメンバーが変わるこの大会において、誰が出ても同じ強度でプレーできるか。SSSはその点で他を上回っていた。

◆■ASCが見せた意地

ただ、ASCも引いたわけではない。相手の強度が高いことは分かっていた。それでも「ボールをつないで前進してゴールを目指す」（清水弘巳監督）というスタイルを崩さず、決勝の舞台でも自分たちのサッカーを選び続けた。

第3ピリオドを前に、ベンチからは強い言葉が飛ぶ。

「もっとチャレンジしていこう」

「弱気なプレーは見たくない」

「第3ピリオドで逆転してこい！」

その言葉に応えるように、ASCは最後のピリオドで前に出た。

途中、DFからFWにポジションを上げた東琉煌が、GKのパントキックに反応し、豪快に振り抜く。鋭い弾道のシュートがゴールネットを揺らし、1点を返した。予選リーグから決勝トーナメントまで無失点を続けていたSSSのゴールを破った一撃。スコア以上に、チームとしての意地が詰まったゴールだった。

最終スコアは4－1。SSSが2年連続5度目の優勝を飾った。



大会を通して17得点1失点。数字だけを見れば圧倒的な内容だが、試合後の山瀬幸宏監督は「決勝戦の第3ピリオドだけを見れば0－1で負けている」と厳しく振り返る。現時点では関東や関西、九州のチームとの実力差が大きいという認識も変わらない。

全国大会には、各地域を勝ち上がった16チームが集う。スピード、フィジカル、技術、すべての基準がワンランクもツーランクも上がる。その中で、自分たちが積み上げてきたパスサッカーを、全国の舞台でどこまで発揮できるか。

北海道は冬季に屋外でのトレーニングが制限されるなど、環境面でのハンデを抱える地域でもある。練習場所の確保も簡単ではない。

「北海道は弱いと言われることもあるけど、それを覆したい」

吉田の言葉は、チームの目標というより、北海道全体の挑戦でもある。

◆■試合後コメント

▼山瀬幸宏監督（SSS札幌サッカースクール）

結果だけ見れば優勝なんですけど、正直、内容はずっと「うーん」という感じでした。要求しているレベルにはまだ全然届いていないですし、第3ピリオドだけを切り取れば0－1で負けている試合なので、そこは選手たちにも伝えています。

この年代の選手たちは、少し勘違いしやすい時期でもあると思っていて。結果もそこまで出ていないのに、自信過剰になってしまったり、私生活の部分でも甘さが見えたり。整理整頓や挨拶、言われたことをやり切るとか、そういう基本的なところを含めて、まだまだ足りないと感じています。

全国に関しては、はっきり言って関東や関西、九州のチームとは差があります。サイズも違うし、スピードも違う。5年生か6年生か分からないくらいのレベルの選手がいる。そういう中で戦うことになるので、今のままでは厳しいと思います。

ただ、それでも全国に行く意味はあると思っています。経験して、何を感じるか。そこで自分たちがどこまでできるのかを知ることが大事ですし、その経験を次につなげていければいきたいです。

▼ 吉田侑生（SSS札幌サッカースクール）

試合中も「まだ決まっていないよ」と声をかけて、みんなを集中させるようにしていました。キャプテンとしては、ふざけるところと、しっかりやるところのメリハリをつけることを普段から意識しています。

自分たちのサッカーはパスサッカーで、最後まで崩し切ることが目標です。「北海道は弱い」と言われることもあるので、全国大会では、そういう評価を覆せるようなサッカーをしたいと思っています。

自分はセンターハーフなので、サイドバックからボールを受けたら逆サイドに素早く展開することを意識しています。もちろん自分でもシュートは狙いたいですけど、チームとして点を取ることが大事です。

うちのチームはみんな元気で、誰かが落ち込んでいたらみんなで声をかけるような雰囲気があります。ベンチからの声も自然と出ていて、それが自分たちの良さだと思います。

全国では、去年も経験しましたけど、プレスの速さだったり判断の速さだったりが全然違うので、もっとパス精度や判断力を上げていきたいです。

▼ 中山空徠（SSS札幌サッカースクール）

優勝できたのはうれしいですけど、自分としてはもっとできたかなという気持ちもあります。相手を見てターンして、パスやシュートにつなげることを意識してプレーしていました。

第2ピリオドから出るときは「絶対決める」っていう気持ちで入りました。自分は右サイドに流れてドリブルする形が得意なので、そこは意識してやっています。

3年生からこのチームに入っていて、もっと強いところでやりたいと思ってSSSに来ました。チームの雰囲気ですか？ うるさくて楽しい（笑）。ベンチも含めてみんなで盛り上げるのが自分たちの良さだと思います。

監督からはピッチ外のこともよく言われていて、生活面とか、ご飯をちゃんと食べることとか、そういうところも見直しています。全国では、相手を抜いてシュートを決めたいですし、もっと連携して攻撃できるようになりたいです。

▼ 清水弘巳監督（ASC北海道）

まず、この決勝に来られたのは、試合に出ている選手だけじゃなくて、出られなかった選手も含めて、全員で競い合ってきた結果だと思っています。出られなかった選手には悔しさを持ってほしいし、出ている選手はその気持ちも背負って戦ってほしいという思いで送り出しました。

決勝は相手の強度が高いのは分かっていたので、まずは失点しないこと。そして、自分たちのサッカーを崩さないこと。蹴るだけではなくて、つないで前進してゴールを目指すということは選手に伝えていました。

点差が開いた中でも、第3ピリオドでは「何やっているんだ」ではなく、「もっとチャレンジしていこう」と声をかけました。彼らのサッカー人生はここで終わるわけではないので、結果だけを求めすぎてはいけないと思っています。

実際、第3ピリオドは自分たちの目指している形に近いサッカーができたと思いますし、ミスも含めてチャレンジする姿を見られたのは良かったです。私たちコーチも驚かされるようなプレーもありました。

この2日間を通して、特に5年生が全道レベルの相手と戦って成長できたのは大きな収穫です。ただ、まだ全体のレベルアップや選手層の底上げ、技術の部分は課題なので、そこはこれから取り組んでいきたいと思います。

▼ 濱口楓（ASC北海道）

決勝は悔しい結果でしたけど、ギリギリの試合でも勝ち切れたところは良かったと思います。大会を通して、負けていても勝ち切る力は少しずつついてきたかなと感じています。

自分はスピードとキックが得意で、ヘディングも強みだと思っています。本来はフォワードなんですけど、今はセンターバックをやっています。最初は難しかったですけど、少しずつ慣れてきました。

チームとしては、みんなでボールをつないで大事にするサッカーをやっていて、それは決勝でもやろうとしていました。ただ、最後はどうしても勝ちたい気持ちが強くなって、蹴ってしまう場面が多くなってしまったのは反省点です。

ほとんどが地元の苫小牧の選手ですし、このチームでサッカーをするのは楽しいです。次は優勝を目指して、もっと良いプレーができるようにしたいです。

▼ 白岩朝陽（ASC北海道）

自分の特徴はドリブルのスピードで抜けていくところで、左サイドからカットインしてシュートまで持っていくプレーは成長を感じています。

決勝は最初に点差が開いてしまって、自分のプレーを出し切れなかったのが悔しいです。守備のところでももっとできたと思います。

3年生の時に洞爺湖での大会でASCに負けて、このチームでやりたいと思って入りました。ドリブルの練習も多くて、自分に合っていると思います。

これからは絶対に負けないという気持ちで、自分の力をしっかり出していきたいです。もっと仕掛けて、シュートやアシストでチームに貢献できる選手になりたいです。

取材・文＝北健一郎