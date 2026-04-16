バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が、レアル・マドリードとの壮絶な撃ち合いを振り返った。15日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準々決勝のセカンドレグが15日に行われ、バイエルンはレアル・マドリードに4－3で勝利。敵地でのファーストレグを2－1で制し、アドバンテージを手にした中で迎えた一戦は、開始40秒足らずで先制点を献上する衝撃的な幕開けに。3度に渡ってリードを許すも、アレクサンダル・パヴロヴィッチ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスのゴールで追撃し、90＋4分にミカエル・オリーズが決勝点を記録した。

本拠地『アリアンツ・アレーナ』の声援を背にバイエルンは最後まで攻め続けた。エドゥアルド・カマヴィンガ退場直後の89分にL・ディアスが強烈なミドルシュートを突き刺し、この時点で2戦合計スコアは5－4に。そのままでも準決勝進出が決まる状況だったが、オリーズの決勝弾によってセカンドレグでも勝利し、近年CLの舞台で大きな壁となっていた“白い巨人”を相手に連勝を飾った。

試合後、コンパニ監督は「非常にエモーショナルな試合だった。ボール保持率は高く、常に得点できるという感覚はあったが、レアル・マドリードはレアル・マドリードだった。常に脅威だったよ。選手たちは精神的に強く、幾度となく挫折から立ち直った。そしてファンも力になってくれた。冷静さを保てば必ずチャンスが来ると信じていたよ」と3度のビハインドを跳ね返した選手たちを労った。

準決勝で対戦するのは“王者”パリ・サンジェルマン（PSG）。今大会はリーグフェーズを11位で終えてノックアウトフェーズへのストレートインを逃したが、プレーオフでモナコを撃破すると、ラウンド16でチェルシーを2戦合計8－2、準々決勝でリヴァプールを4－0と粉砕し、連覇に向けて調子を上げている。コンパニ監督は「次の試合こそが最も重要だ。我々は前進し続ける」と気を引き締めている。

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