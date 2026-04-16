Allyは4月10日、大阪市中央区天満橋に就労継続支援A型・B型を併設した多機能型事業所「フォルテ天満橋」をグランドオープンした。

同事業所では、軽作業が中心となりがちな従来の就労支援とは一線を画し、現代社会で即戦力となるITスキルの習得を柱に据えている。AIを活用したライティングや動画制作、SNS運用、ECサイト運営など、実務に直結する業務を通じてスキルアップを目指す。

現役のプロスタッフが指導にあたるため、初心者からでも着実にITスキルを身につけることが可能。通所と在宅を組み合わせたハイブリッドワークにも対応しており、柔軟な働き方をサポートする。

奈良県明日香村の自社農園での栽培を軸に、生産から販売までを一貫して経験できる。ECサイトを活用した販売や販促まで行うことで、流通やビジネスの仕組みを実体験として学べる。ITと一次産業を掛け合わせた、実社会につながる就労モデルを実践する。

IT業務に加え、データ入力や領収書仕分け、飲食店での調理補助や清掃など、体調や特性、興味関心に応じて取り組める業務を選択できる環境を整えている。多数の企業・団体をパートーナー企業としているため、実社会のニーズに基づいた仕事を経験できる。

事業所内には、一人ひとりに専用デスクとPCを用意。カフェのように落ち着いた空間で集中して業務に取り組める。徒歩1分の場所に自社運営のグループホームを併設しており、住まいと生活リズムの安定、通勤までを一体的にサポートする体制も整えている。

一人ひとりに専用デスクとPCを用意

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