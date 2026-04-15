ロッテは15日、6月21日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、17時00分試合開始）で、「アロハシャツ」がセットになった「グッズ付きチケット」を、先着15,000枚限定で販売すると発表した。同日に開催されるイベント「ALL FOR CHIBA. UNITY IN SPORTS.」にちなんだ限定グッズ。

イベントタイトルである“ALL FOR CHIBA”の文字と、千葉県内に拠点を置くプロスポーツチーム（千葉ロッテマリーンズ、ジェフユナイテッド市原・千葉、柏レイソル、千葉ジェッツ、アルティーリ千葉）のロゴおよびユニホームをモチーフにデザインされており、千葉県に本社を構える株式会社ZOZOがデザインを担当した。

グッズの有無は、ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差はありません。シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーも対象）。グッズ付きチケット購入者は、対象チケット1枚につき「アロハシャツ」1点を受け取れる。受け取り場所および注意事項の詳細は決まり次第、球団公式ホームページにて発表。

なお、6月19日から21日までの3連戦で開催する「ALL FOR CHIBA」は、「地域提携の強化」をビジョンに掲げ、地域コミュニティと共に成長し、地域経済への貢献も目指す地域密着型のイベント。21日の当日は、各チームの専属チアリーダーやマスコットキャラクターも球場に駆けつけイベントを盛り上げる。

▼ 上田希由翔内野手のコメント

「昨年千葉ジェッツの試合に行かせていただいたことをきっかけに、他のスポーツにも興味が湧いていたので、千葉のチームが集まる企画はワクワクします！5チームのロゴが入ったアロハシャツもお洒落ですごくかっこいいので、ぜひ皆さんもこれを着て、熱い声援をよろしくお願いいたします！」

▼ アロハシャツ概要

サイズ：着丈：約71cm

身巾：約60cm

肩幅：約50cm

袖丈：約25cm

素材：ポリエステル100％