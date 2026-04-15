オリックス、3-1でリード

オリックスが1回裏、5回裏、6回裏にそれぞれ1点ずつ加点し、3-1とリードを広げた。西武は6回に佐藤太陽のソロホームランで1点を返したが、オリックスは西川、来田の活躍で着実に加点。オリックスが試合の主導権を握っている。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗　佑磨 2(中)渡部　遼人 3(左)西川　龍馬 4(一)Ｂ・シーモア 5(二)太田　椋 6(指)西野　真弘 7(捕)森　友哉 8(右)来田　涼斗 9(遊)野口　智哉 10(投)Ａ・エスピノーザ

西武: 1(中)桑原　将志 2(遊)源田　壮亮 3(指)林　安可 4(三)渡部　聖弥 5(捕)小島　大河 6(左)仲三　優太 7(右)Ａ・カナリオ 8(一)平沢　大河 9(二)佐藤　太陽 10(投)髙橋　光成

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5