オリックス、3-1でリード
オリックスが1回裏、5回裏、6回裏にそれぞれ1点ずつ加点し、3-1とリードを広げた。西武は6回に佐藤太陽のソロホームランで1点を返したが、オリックスは西川、来田の活躍で着実に加点。オリックスが試合の主導権を握っている。
【スタメン】
オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(一)Ｂ・シーモア 5(二)太田 椋 6(指)西野 真弘 7(捕)森 友哉 8(右)来田 涼斗 9(遊)野口 智哉 10(投)Ａ・エスピノーザ
西武: 1(中)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(指)林 安可 4(三)渡部 聖弥 5(捕)小島 大河 6(左)仲三 優太 7(右)Ａ・カナリオ 8(一)平沢 大河 9(二)佐藤 太陽 10(投)髙橋 光成
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「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5