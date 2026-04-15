オリックス、3-1でリード

オリックスが1回裏、5回裏、6回裏にそれぞれ1点ずつ加点し、3-1とリードを広げた。西武は6回に佐藤太陽のソロホームランで1点を返したが、オリックスは西川、来田の活躍で着実に加点。オリックスが試合の主導権を握っている。

【スタメン】

オリックス: 1(三)宗 佑磨 2(中)渡部 遼人 3(左)西川 龍馬 4(一)Ｂ・シーモア 5(二)太田 椋 6(指)西野 真弘 7(捕)森 友哉 8(右)来田 涼斗 9(遊)野口 智哉 10(投)Ａ・エスピノーザ

西武: 1(中)桑原 将志 2(遊)源田 壮亮 3(指)林 安可 4(三)渡部 聖弥 5(捕)小島 大河 6(左)仲三 優太 7(右)Ａ・カナリオ 8(一)平沢 大河 9(二)佐藤 太陽 10(投)髙橋 光成

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ

「西武ライオンズ」のニュースまとめ