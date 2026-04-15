日本ハムとロッテ、3回終了時点で5-5の同点

1回裏にロッテが2点先制するも、3回表に日本ハムが打者一巡の猛攻で5点を奪い逆転。しかし3回裏にロッテも3点を返し、同点に追いつき中盤へ。西川、奈良間、レイエスがそれぞれホームランを放っている。

【スタメン】

ロッテ: 1(中)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(右)山本 5(一)岡 6(指)山口 7(二)藤岡 8(捕)佐藤 9(遊)小川 10(投)毛利

日本ハム: 1(二)奈良間 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(左)水谷 7(捕)清水優 8(遊)水野 9(中)カストロ 10(投)加藤貴

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 15 11 4 0 .733 -
2 阪神 16 11 5 0 .688 0
3 巨人 15 8 7 0 .533 3
4 広島 13 5 8 0 .385 5
5 DeNA 14 5 9 0 .357 5
6 中日 15 4 11 0 .267 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 15 10 5 0 .667 -
2 楽天 15 8 6 1 .571 1
3 オリックス 15 8 7 0 .533 2
3 日本ハム 15 8 7 0 .533 2
5 西武 16 6 9 1 .400 4
6 ロッテ 16 5 11 0 .312 5