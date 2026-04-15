日本ハムとロッテ、3回終了時点で5-5の同点
1回裏にロッテが2点先制するも、3回表に日本ハムが打者一巡の猛攻で5点を奪い逆転。しかし3回裏にロッテも3点を返し、同点に追いつき中盤へ。西川、奈良間、レイエスがそれぞれホームランを放っている。
【スタメン】
ロッテ: 1(中)藤原 2(左)西川 3(三)寺地 4(右)山本 5(一)岡 6(指)山口 7(二)藤岡 8(捕)佐藤 9(遊)小川 10(投)毛利
日本ハム: 1(二)奈良間 2(一)清宮幸 3(指)レイエス 4(三)郡司 5(右)万波 6(左)水谷 7(捕)清水優 8(遊)水野 9(中)カストロ 10(投)加藤貴
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|阪神
|16
|11
|5
|0
|.688
|0
|3
|巨人
|15
|8
|7
|0
|.533
|3
|4
|広島
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|5
|DeNA
|14
|5
|9
|0
|.357
|5
|6
|中日
|15
|4
|11
|0
|.267
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|15
|10
|5
|0
|.667
|-
|2
|楽天
|15
|8
|6
|1
|.571
|1
|3
|オリックス
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|3
|日本ハム
|15
|8
|7
|0
|.533
|2
|5
|西武
|16
|6
|9
|1
|.400
|4
|6
|ロッテ
|16
|5
|11
|0
|.312
|5