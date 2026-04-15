今日の運勢 4月16日（木）12星座占いランキング第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年4月16日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）4月16日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！あなたの星座は何位……？軽やかに踏み出せる日。考えすぎて止まるより、まずは動いて微調整するほうが追い風に乗れそうです。髪型や服、話し方など自分の見せ方を少し変えるのも良いでしょう。新しいペンを買うと、最初の一歩をうまく踏み出せそう。視野が大きく広がる日。いつもの考えにこだわらず、遠くの話題や新しい知識に触れると良いでしょう。迷いが出たら結論を急がず、まず学ぶ姿勢を優先すると次の選択肢が見えてくるはず。香りの良い料理を食べると、頭の回転が早くなりそう。狙いを絞るほど強くなれる日。あれもこれもと広げるより、今いちばん心が動く楽しみや表現に集中しましょう。少し大胆なくらい自分を開示すると、良い結果につながりそう。神社にお参りすると、自分が見せたい魅力を意識できそう。人脈を育て直すのに向いている日。勢いだけの約束は控えめにして、連絡は短くても丁寧にしましょう。今日は目立つ役よりも、調整役が良さそう。参加する場を選ぶほど、あとから有益なつながりが残りやすいです。紫のアイテムを持つのもおすすめ。本音をうまく伝えられそうな日。相手に合わせすぎるよりは、言いにくいことほどやわらかい言葉で、かつ率直に届けましょう。無理に明るく振る舞わず、必要なら距離感を見直して。今日は好きなものを買って帰ると、対人運が上がりそう。コミュニケーションの質が上がる日。ちょっとした説明や返信の丁寧さが、信頼や好印象に直結します。小さな差し入れやひと言の気づかいが、思った以上に関係をなめらかにします。教えたり教わったりする場面にも縁がありそう。ミネラルを摂ると◎。迷いが晴れるほど動きやすくなる日。いくつかの選択肢があるなら、理想より実現しやすさを優先しましょう。見せ方を盛るより、中身を整えることが近道に。今日のところは、しっかり土台を固めましょう。手足をストレッチすると、答えに近づきそう。抱え込みを手放すほど整う日。ひとりで考えすぎると動きが鈍りやすいので、今日は休むことも視野に入れましょう。結論を無理に出さず、不要な予定や気疲れする関係は引き算してもいいかも。スパイスの効いた料理を食べて、心に余裕を。足元を整えて勢いをつける日。外で頑張る前に、家の中や身近な環境を快適にすると集中力が上がりそうです。家族との会話は主導権を握りすぎず、明るい提案をひとつ出すくらいが良さそう。紙に書いてやるべきことをまとめてみましょう。リソースの使い方を見直したい日。お金も時間も、なんとなくの惰性が積み重なりやすい流れです。足りないものを増やす前に、今ある持ち物や支払いを整理しましょう。迷っている買い物は、今日は見送りで。柑橘系のアロマで気持ちをリセットして。境界線を丁寧に引きたい日。相手に合わせて抱えすぎると、気力も感覚もぶれやすくなります。頼まれごとは即答せず、条件を確認してから返事をしましょう。冷静な判断が、安心につながります。太陽の光を浴びるのも良し。急いで白黒をつけすぎないほうがいい日。正しさを優先すると、強い言葉が出やすい気配。指摘したくなっても、まずは順番を整えてから伝えましょう。体調面では、無理な詰め込みを避けた方が無難です。葉物野菜を食べると、バランスが整いそう。要るものと要らないものを見極めるほど、明日からの流れが軽くなります。机のまわりを見回したり、遅れていた連絡を返したりするなど、やり残しは今日のうちに整えましょう。気持ちよく新月を迎えて。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4