メテオライト文字盤を使用した、ブライトリングの新作モデル「NAVITIMER COSMONAUTE ARTEMIS II」

パイロットにとって不可欠なウォッチであり、カルチャーアイコンとしても多様な役割を担ってきたブライトリングのナビタイマーより、新作モデルとして「NAVITIMER COSMONAUTE ARTEMIS II」が登場した。

【画像】宇宙から届いた素材、ギャラクシーブルーのメテオライト文字盤を備えたブライトリングの新作（写真4点）

ブライトリングが、宇宙飛行士スコット・カーペンターの依頼を受けて、24時間表示の文字盤を備えた特別なナビタイマーを製作したのは1962年に遡る。彼が飛行訓練時代からこのパイロット用クロノグラフとその計算尺の機能性を信頼していたことから、宇宙船オーロラ7号での周回軌道飛行のためにカスタムメイドが依頼されたのだという。その後、このスコット専用にカスタムされたナビタイマーは、彼と共にマーキュリー7号に搭乗し、地球の軌道を3周するという偉業を成し遂げた。

そんな宇宙との歴史をたたえるリミテッドエディションとして誕生した本モデルは、手巻きのブライトリング マニュクチュール キャリバー B02を搭載。また、文字盤には宇宙から飛来した石から切り出されたギャラクシーブルーのメテオライトを採用している。ちなみに、主に鉄とニッケルで構成されるこの隕石は、エッチング加工を施すことで自然に交差する「ウィドマンシュテッテン構造」と呼ばれる模様が現れる。これらの模様は一つとして同じものはなく、ウォッチにユニークな要素を与えてくれている。

なお、モデルには「Artemis II」と「One of 450」という特別な刻印がされており、さらにオープンケースバックには、アルテミス IIミッションのロゴがプリントされている特別仕様である。