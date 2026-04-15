AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ノックアウトフェーズ・ラウンド16が14日に行われ、アル・イテハド（サウジアラビア）とアル・ワフダ（UAE）が対戦した。

中東情勢の悪化を受けて延期となっていた西地区のラウンド16は一発勝負によってファイナルズに進出する4チームを決めることに。現地時間14日にはFC町田ゼルビア（日本）との準々決勝への切符をかけてアル・イテハドとアル・ワフダが激突。ダニーロ・ペレイラやファビーニョ、フセム・アワール、ドゥシャン・タディッチ、クリスティアン・ベンテケら、かつて欧州の第一線で活躍した選手たちも多くピッチに立った。

試合はアル・イテハドがボール保持率で上回りながらも、アル・ワフダの堅守を前に攻めあぐねる展開が続く。後半開始早々の51分にはマンスール・サレーの右クロスからベンテケが屈強なフィジカルを生かしてネットを揺らし、アル・ワフダが先制かと思われたが、GKに対するファウルがあったとして得点は認められず。対するアル・イテハドは82分、右コーナーキックにダニーロが飛び込んだが、ヘディングシュートは惜しくも枠の左に外れた。

延長戦でも一進一退の攻防が続き、スコアレスのままPK戦突入かと思われた120＋3分、遂に試合が動く。ゴール前の混戦でシュートを放ったアブドゥルラフマン・アル・アブードが倒れ込むと、VARが介入した結果、バデル・アブデルアジズのファウルがあったとして主審はアル・イテハドのPKを宣告。これを120＋10分にファビーニョが冷静に決めて決勝点となった。

勝利したアル・イテハドは現地時間17日の準決勝で町田と対戦することに。また、ファイナルズに進出する全8チームの顔ぶれとともに準々決勝4試合すべての対戦カードが確定した。準々決勝の対戦カードは以下の通り。

◼︎ACLE準々決勝・対戦カード

▼現地時間16日開催

アル・サッド（カタール） vs ヴィッセル神戸（日本）

▼現地時間17日開催

アル・アハリ・サウジ（サウジアラビア） vs ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）

FC町田ゼルビア（日本） vs アル・イテハド（サウジアラビア）

▼現地時間18日開催

ブリーラム・ユナイテッド（タイ） vs シャバブ・アル・アハリ（UAE）

【ハイライト動画】町田の対戦相手はアル・イテハドに！ ファビーニョが劇的決勝弾