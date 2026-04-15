国際親善試合が14日に行われ、なでしこジャパン（日本女子代表）は敵地でアメリカ女子代表と対戦した。

今月2日に史上初の外国人監督だったニルス・ニールセン監督が契約満了に伴い、退任することが発表されたなでしこジャパンは、狩野倫久コーチが監督代行として暫定的に指揮を執る体制でアメリカ遠征に臨んでおり、アメリカ女子代表とのアウェイ3連戦を戦っている。

11日に行われた初戦は1－2で敗れていた中で迎えた2戦目の先発は南萌華と長野風花を除いた9人が変更となった。試合は、27分に右サイド高い位置でパスを受けた浜野まいかがペナルティエリア内で深い切り返しを見せた後、左足でニア上に突き刺してなでしこジャパンが先制に成功した。

終盤には猛攻を受けたものの、守り切ったなでしこジャパンはこのまま1－0で試合終了。勝利したなでしこジャパンは、アメリカ女子代表相手に43戦目にして3勝目（2勝8分け32敗）を飾った。今遠征の最終戦となる3試合目は17日（日本時間18日10時キックオフ）に行われる予定となっている。

【スコア】

アメリカ女子代表 0－1 なでしこジャパン

【得点者】

0－1 27分 浜野まいか（なでしこジャパン）

【動画】浜野まいかがアメリカ女子代表戦で先制点をマーク！