◆通信株とポイント経済圏

通信系の株主優待は、日常生活に欠かせないスマートフォンや通信サービスに関連するため、実質的な固定費削減につながりやすいのが特徴です。

優待内容はポイント付与やカタログギフト、QUOカードなど現金に近い価値を持つものが多く、初心者にも分かりやすいメリットがあります。

特に通信業界は安定した収益基盤を持つ企業が多く、配当利回りが高めな傾向にあるため、優待と配当を合わせた「総合利回り」での魅力が際立ちます。一方で、料金引き下げ政策や競争激化の影響を受ける点には注意が必要です。

投資のポイントは「優待の使いやすさ」と「長期保有によるメリット」です。多くの銘柄で長期保有優遇が導入されており、時間を味方につけることでリターンを高めやすい設計となっています。

固定費削減と資産形成を同時に狙えるテーマとして、差別化しやすいジャンルといえるでしょう。

今回は通信費の節約につながる株主優待銘柄を3つ紹介します。

◆NTT＜9432＞

NTT＜9432＞は、国内最大級の通信会社で、個人投資家の数は上場企業最大です。優待は保有期間に応じてdポイントが付与される仕組みとなっており、継続保有のインセンティブが強い設計です。

配当利回りも高水準で、資産形成の中核銘柄として位置付けしやすいのが特徴です。初心者にも安心感のある代表的な通信株です。

◆KDDI＜9433＞

KDDI＜9433＞は、通信大手の一角で、安定した収益基盤と株主還元のバランスが魅力です。保有期間に応じた株主優待制度を取り上げており、Pontaポイントやローソン、成城石井の商品セットなどが優待対象となっています。

配当利回りも比較的高く、優待と合わせた総合利回りの高さが評価されています。通信業界の中でも安定性を重視する投資家に適した銘柄です。

◆ソフトバンク＜9434＞

ソフトバンク＜9434＞は高成長と高株主還元の両輪を方針として掲げており、優待はPayPayマネーライトの進呈などが魅力です。スマホ決済との連携により使い勝手がよく、実質的な節約効果を実感しやすい点が魅力です。還元重視の投資家に人気があります。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）