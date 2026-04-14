アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督がUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝2ndレグのスポルティング戦に向けた前日会見に出席した。14日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。

CLラウンド16でレヴァークーゼンを2戦合計3－1で撃破したアーセナルは、準々決勝でスポルティングと激突。敵地で行われた1stレグは後半アディショナルタイムにカイ・ハヴァーツがネットを揺らし、1点のリードを手にしてホームに戻ることとなった。

15日に2ndレグを控えるなか、イングランド代表MFデクラン・ライスが前日練習を欠席。さらに長期離脱のスペイン代表MFミケル・メリーノに加え、イタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリ、オランダ代表DFユリエン・ティンバー、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴール、イングランド代表FWブカヨ・サカも練習に姿を現さなかった。

アルテタ監督はこれらの選手について、「明日の朝、選手たちのコンディションを見て、適切な判断を下す必要がある」とコメント。前日練習を欠席したライスに関しては、「今シーズン）多くの試合に出場してきたことも問題の一因」と明かしつつ、「明日の朝まで様子を見てみたい」と、慎重に出場可否を判断する構えを示している。

また、カラフィオーリ、ティンバー、ウーデゴーア、サカの起用に関しては「そのうち一人は復帰するかもしれない」とコメントを残した。