投手戦、楽天・ソフトバンク 3回終了0-0

両チーム一歩も譲らぬ投手戦で、3回を終えて0対0。楽天の辰己、渡邊佳、ソフトバンクの柳田がそれぞれ打点を挙げたが、それも中盤へ向かう両チームの攻防の一部に過ぎない。互いに譲らぬ展開が続いている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(二)牧原大 7(遊)野村 8(捕)谷川原 9(中)周東 10(投)スチュワート・ジュニア

楽天: 1(右)小郷 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(一)鈴木大 7(指)渡邊佳 8(左)中島 9(捕)太田 10(投)荘司

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「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5