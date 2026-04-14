投手戦、楽天・ソフトバンク 3回終了0-0

両チーム一歩も譲らぬ投手戦で、3回を終えて0対0。楽天の辰己、渡邊佳、ソフトバンクの柳田がそれぞれ打点を挙げたが、それも中盤へ向かう両チームの攻防の一部に過ぎない。互いに譲らぬ展開が続いている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(右)柳町 2(左)近藤 3(三)栗原 4(指)柳田 5(一)山川 6(二)牧原大 7(遊)野村 8(捕)谷川原 9(中)周東 10(投)スチュワート・ジュニア

楽天: 1(右)小郷 2(二)小深田 3(中)辰己 4(三)黒川 5(遊)村林 6(一)鈴木大 7(指)渡邊佳 8(左)中島 9(捕)太田 10(投)荘司

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