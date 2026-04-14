マセラティ × ビアンシェ｜世界限定100本のモデル「ウルトラフィーノ マセラティ」を発表

マセラティとスイス・ヌーシャテルを拠点とするラグジュアリーウォッチブランドのビアンシェ（Bianchet）は、フライング・トゥールビヨンを搭載した限定モデル「ウルトラフィーノ マセラティ」を世界限定100本で生産すると発表した。

【画像】マセラティ MC プーラの性能美とスイス時計技術が融合！世界限定100本の特別モデル（写真7点）

本モデルはボローニャのネプチューンの泉に着想を得たトライデントエンブレムがタルガ・フローリオで勝利を収めた「マセラティ・ティーポ 26（Tipo 26）」に採用されてから100周年を迎えたことを記念しており、「Watches and Wonders 2026」の開催地であるジュネーブにて公開され、生産本数も世界限定100本に設定された。

「ウルトラフィーノ マセラティ」は、マセラティの最新スーパーカーである「MC プーラ」からインスピレーションを得て制作されたモデルとなっており、バードケージ構造を持つホイールアーキテクチャから着想を得たオープンワークのスケルトンダイヤルや、「MC プーラ」に初採用されたエクステリアカラーの「AI Aqua Rainbow」が時計にも起用されるなど、所々にコラボレーションが垣間見える仕様となっている。

なお、キャリバーにはビアンシェ製の「UT01」を搭載。厚さわずか3.85mmの極薄設計を実現した独自のエンジニアリング思想に基づく本キャリバーは、フローティング構造のケースを採用しており、従来のラチェットホイールを排することで垂直方向のスペースを確保しつつ、約60時間のパワーリザーブを実現している。

ウルトラフィーノ マセラティ

ムーブメント：Bianchet UT01（自動巻きフライング・トゥールビヨン、トゥールビヨ

ン〈60秒で1回転〉）

振動数：3Hz（毎時 21,600 振動）

パワーリザーブ：約60時間（±5%）

部品数：225個、29石

ムーブメント厚：3.85mm

メインプレートおよびブリッジ：グレード5チタン（サンドブラスト、サテン、ポリッシュ、面取り仕上げ）

トゥールビヨンケージ：グレード5チタン（厚さ2.66mm、手仕上げ）

耐衝撃性能：5,000G

ケース：高密度カーボンファイバー／加硫ラバー、手仕上げのカーボン

ファイバー製リューズ

サイズ： 幅 40mm × 長さ 47.39mm × 厚さ 9.9mm

重量：36g（ストラップ除く）

風防：無反射サファイアクリスタル（ベゼルおよびケースバック）

防水性能：5気圧

ストラップ：高密度カーボンファイバー製ブレスレット／ナチュラルラバー

ストラップ（チタン製フォールディングクラスプ）

限定数：世界限定100 本（シリアルナンバー入り）

保証期間：5年

原産国：スイス