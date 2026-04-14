あじかんは4月8日、「子どもの"便通"の実態」に関する調査結果を発表した。同調査は2月20日～22日、小学生の子どもを持つ30～40代の女性1,000人を対象に、インターネットで実施した。

子どもの排便頻度と便通を気にしている子どもの割合

直近7日間で、子どもの排便はどのくらいの頻度か」について尋ねたところ、36.1%が「6～7回程度」と回答した。週5回以下の子どもが合わせて約4割を占めている。「3回以下」という回答も11.5%見られ、便通が滞りがちな子どもが一定数存在していることがわかった。

子どもは自分の便通を気にしているかという問いに対しては、68%が「あまり気にしていない」「まったく気にしていない」と答えた。

直近1年以内に、子どもが「お通じの悩み」を感じている様子を見たことはあるか尋ねると、32.4%が「とてもある」「ややある」と回答した。

子どもの便通について、対策が必要だと思うか聞くと、83.7%が「とても思う」「やや思う」と答えた。どのような対策を行ったか尋ねると、「とても思う」と強く感じている層では、「食物繊維を摂らせた」と「水分を多めに摂らせた」が同率(51.7%)で1位となった。しかし「やや思う」層では「水分補給」(47.8%)は上位だが、「食物繊維」(29.4%)の割合は大きく低下している。

直近1年以内に子どもが「お通じの悩み」を感じている様子を見たことが「とてもある」「ややある」と回答した人に、お通じの悩みを感じる原因について聞くと、最も多い回答は「水分摂取量が少ない」(56.8%)で、「食物繊維の摂取不足」(48.8%)、「偏食や好き嫌いによる栄養バランスの乱れ」(36.1%)と続いた。

子どもの便通をサポートするために取り入れる食品について、どのようなことを重視するか尋ねると、「毎日続けやすいこと」(37.9%)という回答が最も多かった。次いで、「普段の食事に合わせて取り入れられるもの」(25.8%)、「子どもが嫌がらずに摂取できること」(24.9%)となった。