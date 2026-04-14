ユアサプライムスは4月上旬、壁掛けエアコンの設置が困難な倉庫や工場等の現場ニーズに応える本格工業タイプのスポットクーラー「YNSP-25HAC」と、冷却強化モデル「YNSP-25SHAC」を発売する。

同製品は、冷却ノズルと排熱ノズルを備えた工業タイプで、冷房能力は最大2.5kW(60Hz時)。調整範囲が広くピンポイントで強力な冷風を届けることができる。ストッパー付きキャスターで簡単に使いたい場所に移動が可能。屋内でも半屋外でも使用できる。

「強冷／弱冷／強風／弱風」の4モードを搭載した。

スタンダードモデルに加え、トルネード風とストレート風の2種類の風で、冷気を遠くまで届けるジェットノズル付きモデルもラインアップした。特定の作業者や機器へのスポット冷却を重視する現場にも使用できる。

どちらも4Lの大容量ドレンタンクを搭載し、付属ホースによる直接排水にも対応する。

最大消費電力(1.15kW)で1日8時間、30日間(1か月)使用した場合の電気代の目安は、電力料金目安単価1kWh＝31円で計算すると、約8,556円／月となる(計算式：1.15kW×8時間×30日×31円)。大型エアコンを24時間稼働させるケースと比べ、特定エリアのみを必要な時間だけ冷却するスポットクーラーの活用は、電気代を抑えた熱中症対策が可能となる。

価格はスタンダードモデルが5万9,800円、ジェットノズル付きスポットクーラーが7万9,800円。全国の家電量販店や通販サイトなどで販売する。