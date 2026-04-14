All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった兵庫県在住66歳女性のケースをご紹介します。
◆投稿者プロフィール
ペンネーム：ku
年齢・性別：66歳・女性
居住地：兵庫県
家族構成：本人、夫（70歳）、息子（40歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：250万円
現在の預貯金：800万円
リスク資産：なし
◆予想以上に出費がかさむときがある
年金生活で貯金ができているか、の問いに「あまり貯金できていない」と回答したkuさん。
ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金30万円」のみ。そのほかに「同居する息子の労働収入25万円」があるそうですが、生計をどの程度共にしているかについては不明。
対して月の生活費は「食費、電気代、水道代、通信費、医療費」などを合わせて「20万円ほど」かかると言います。
数字を見る限り、基本的な生活費は年金で賄えているようですが、使途不明金やその他の支出が積み重なっているのか、結局のところ貯金は「できても月1万円くらい」とkuさん。
「予想以上に出費がかさむときがあるため」生活費が足りない月は「貯金を下ろす」こともあり、「ほとんど貯金できていない」とあります。
◆きついと感じる支出は医療費
年金生活では、現役時代に比べると「交際費があきらかに減った」とのこと。
一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「月4万円ほどかかる医療費」。
税金や社会保険料についても、「税金は非常に負担になっている。消費税や自動車税や住居にかかる税金などが多い」と感じていると言います。
◆無駄な買い物は極力なくすようにしている
物価高（インフレ）の影響については、「身の回りのものの値段が全て高くなり、税金も高くなっているのでかなり家計に響いている」とkuさん。
そのため、買い物の際は以前にも増して工夫をするようになったそうで「なるべくまとめて安く購入するようにしている。無駄な買い物は極力なくすようにしている」と言います。
年金生活においては収入を増やすこともままならないため、「今はなるべく節約するしかない」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
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文＝あるじゃん 編集部