All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった兵庫県在住66歳女性のケースをご紹介します。

◆投稿者プロフィール

ペンネーム：ku

年齢・性別：66歳・女性

居住地：兵庫県

家族構成：本人、夫（70歳）、息子（40歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の年収：250万円

現在の預貯金：800万円

リスク資産：なし

◆予想以上に出費がかさむときがある

年金生活で貯金ができているか、の問いに「あまり貯金できていない」と回答したkuさん。

ひと月当たりの現在の収入は、「世帯の年金30万円」のみ。そのほかに「同居する息子の労働収入25万円」があるそうですが、生計をどの程度共にしているかについては不明。

対して月の生活費は「食費、電気代、水道代、通信費、医療費」などを合わせて「20万円ほど」かかると言います。

数字を見る限り、基本的な生活費は年金で賄えているようですが、使途不明金やその他の支出が積み重なっているのか、結局のところ貯金は「できても月1万円くらい」とkuさん。

「予想以上に出費がかさむときがあるため」生活費が足りない月は「貯金を下ろす」こともあり、「ほとんど貯金できていない」とあります。

◆きついと感じる支出は医療費

年金生活では、現役時代に比べると「交際費があきらかに減った」とのこと。

一方で、きついと感じる支出として挙げたのは、「月4万円ほどかかる医療費」。

税金や社会保険料についても、「税金は非常に負担になっている。消費税や自動車税や住居にかかる税金などが多い」と感じていると言います。

◆無駄な買い物は極力なくすようにしている

物価高（インフレ）の影響については、「身の回りのものの値段が全て高くなり、税金も高くなっているのでかなり家計に響いている」とkuさん。

そのため、買い物の際は以前にも増して工夫をするようになったそうで「なるべくまとめて安く購入するようにしている。無駄な買い物は極力なくすようにしている」と言います。

年金生活においては収入を増やすこともままならないため、「今はなるべく節約するしかない」と語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部