ソフトバンク vs 日本ハムの試合開始前情報
- 対戦カード：ソフトバンク vs 日本ハム
- 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
- 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク5勝-日本ハム0勝（4/11 ソフトバンク6-3日本ハム (ソフトバンク)、3/29 日本ハム4-8ソフトバンク (ソフトバンク)、3/28 日本ハム4-6ソフトバンク (ソフトバンク)、3/27 日本ハム5-6ソフトバンク (ソフトバンク)、10/20 日本ハム1-2ソフトバンク (ソフトバンク)）
- ソフトバンクスタメン：1(右)柳町 達、2(左)近藤 健介、3(三)栗原 陵矢、4(指)柳田 悠岐、5(一)山川 穂高、6(二)牧原 大成、7(中)周東 佑京、8(捕)海野 隆司、9(遊)川瀬 晃、10(投)松本 晴
- 日本ハムスタメン：1(中)水谷 瞬、2(一)清宮 幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司 裕也、5(右)万波 中正、6(左)野村 佑希、7(遊)水野 達稀、8(捕)田宮 裕涼、9(二)奈良間 大己、10(投)有原 航平
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5