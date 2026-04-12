ソフトバンク vs 日本ハムの試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs 日本ハム
  • 開催球場：エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ソフトバンク5勝-日本ハム0勝（4/11 ソフトバンク6-3日本ハム (ソフトバンク)、3/29 日本ハム4-8ソフトバンク (ソフトバンク)、3/28 日本ハム4-6ソフトバンク (ソフトバンク)、3/27 日本ハム5-6ソフトバンク (ソフトバンク)、10/20 日本ハム1-2ソフトバンク (ソフトバンク)）
  • ソフトバンクスタメン：1(右)柳町　達、2(左)近藤　健介、3(三)栗原　陵矢、4(指)柳田　悠岐、5(一)山川　穂高、6(二)牧原　大成、7(中)周東　佑京、8(捕)海野　隆司、9(遊)川瀬　晃、10(投)松本　晴
  • 日本ハムスタメン：1(中)水谷　瞬、2(一)清宮　幸太郎、3(指)Ｆ・レイエス、4(三)郡司　裕也、5(右)万波　中正、6(左)野村　佑希、7(遊)水野　達稀、8(捕)田宮　裕涼、9(二)奈良間　大己、10(投)有原　航平

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5