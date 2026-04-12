ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報

  • 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
  • 開催球場：東京ドーム
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト2勝-巨人2勝（4/11 ヤクルト3-2巨人 (ヤクルト)、4/10 ヤクルト2-3巨人 (巨人)、9/18 巨人0-5ヤクルト (ヤクルト)、9/17 巨人4-2ヤクルト (巨人)）
  • ヤクルトスタメン：1(遊)長岡　秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)古賀　優大、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田　幸宏、6(右)増田　珠、7(三)赤羽　由紘、8(二)伊藤　琉偉、9(投)高梨　裕稔
  • 巨人スタメン：1(二)門脇　誠、2(右)中山　礼都、3(遊)泉口　友汰、4(一)Ｂ・ダルベック、5(左)Ｔ・キャベッジ、6(三)坂本　勇人、7(中)平山　功太、8(捕)山瀬　慎之助、9(投)井上　温大

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 15 11 4 0 .733 -
2 ヤクルト 14 10 4 0 .714 0
3 巨人 14 7 7 0 .500 3
4 広島 12 5 7 0 .417 4
5 DeNA 13 5 8 0 .385 5
6 中日 14 3 11 0 .214 7

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 14 10 4 0 .714 -
2 楽天 14 7 6 1 .538 2
3 オリックス 14 7 7 0 .500 3
3 日本ハム 14 7 7 0 .500 3
5 西武 15 6 8 1 .429 4
6 ロッテ 15 5 10 0 .333 5