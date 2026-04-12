ヤクルト vs 巨人の試合開始前情報
- 対戦カード：ヤクルト vs 巨人
- 開催球場：東京ドーム
- 過去の対戦成績：過去5試合: ヤクルト2勝-巨人2勝（4/11 ヤクルト3-2巨人 (ヤクルト)、4/10 ヤクルト2-3巨人 (巨人)、9/18 巨人0-5ヤクルト (ヤクルト)、9/17 巨人4-2ヤクルト (巨人)）
- ヤクルトスタメン：1(遊)長岡 秀樹、2(左)Ｄ・サンタナ、3(捕)古賀 優大、4(一)Ｊ・オスナ、5(中)岩田 幸宏、6(右)増田 珠、7(三)赤羽 由紘、8(二)伊藤 琉偉、9(投)高梨 裕稔
- 巨人スタメン：1(二)門脇 誠、2(右)中山 礼都、3(遊)泉口 友汰、4(一)Ｂ・ダルベック、5(左)Ｔ・キャベッジ、6(三)坂本 勇人、7(中)平山 功太、8(捕)山瀬 慎之助、9(投)井上 温大
本日の試合中継記事はこちら
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|15
|11
|4
|0
|.733
|-
|2
|ヤクルト
|14
|10
|4
|0
|.714
|0
|3
|巨人
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|4
|広島
|12
|5
|7
|0
|.417
|4
|5
|DeNA
|13
|5
|8
|0
|.385
|5
|6
|中日
|14
|3
|11
|0
|.214
|7
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|14
|10
|4
|0
|.714
|-
|2
|楽天
|14
|7
|6
|1
|.538
|2
|3
|オリックス
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|3
|日本ハム
|14
|7
|7
|0
|.500
|3
|5
|西武
|15
|6
|8
|1
|.429
|4
|6
|ロッテ
|15
|5
|10
|0
|.333
|5