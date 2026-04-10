巨人、ヤクルトに2点リード
序盤を終えて、巨人が2点リード。2回裏に1点、3回裏に1点を追加し、ヤクルトを突き放す展開。巨人のキャベッジは本塁打を含む活躍で、チームを牽引している。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 2(中)佐々木 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(一)増田陸 7(右)中山 8(捕)岸田 9(投)竹丸
ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(三)赤羽 8(二)伊藤 9(投)吉村
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|11
|8
|3
|0
|.727
|-
|2
|阪神
|12
|8
|4
|0
|.667
|0
|3
|巨人
|11
|6
|5
|0
|.545
|2
|4
|広島
|10
|5
|5
|0
|.500
|2
|5
|DeNA
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|5
|中日
|11
|3
|8
|0
|.273
|5
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|12
|8
|4
|0
|.667
|-
|2
|オリックス
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|2
|日本ハム
|12
|7
|5
|0
|.583
|1
|4
|楽天
|12
|5
|6
|1
|.455
|2
|5
|西武
|12
|4
|7
|1
|.364
|3
|6
|ロッテ
|12
|4
|8
|0
|.333
|4