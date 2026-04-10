巨人、ヤクルトに2点リード

序盤を終えて、巨人が2点リード。2回裏に1点、3回裏に1点を追加し、ヤクルトを突き放す展開。巨人のキャベッジは本塁打を含む活躍で、チームを牽引している。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田 2(中)佐々木 3(遊)泉口 4(三)ダルベック 5(左)キャベッジ 6(一)増田陸 7(右)中山 8(捕)岸田 9(投)竹丸

ヤクルト: 1(遊)長岡 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(一)オスナ 5(中)岩田 6(右)増田 7(三)赤羽 8(二)伊藤 9(投)吉村

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