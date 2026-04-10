本日4月10日は「金運」の吉日「寅の日」！ 今すぐできる開運アクション、避けるべきNG行動は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「2026年4月10日（金）は『寅の日』！ お財布の新調・宝くじ購入が吉!? やるべきこと・避けるべきことは？」について解説します。2026年4月10日は、暦の上で吉日とされる「寅の日（とらのひ）」にあたります。「虎は千里往って千里還る（とらはせんりいってせんりかえる）」という言葉があるように、非常に勢いがあり、活発なエネルギーが満ちる日です。この良き日を最大限に活かすためのポイントを紹介します。寅（虎）の体毛が黄金色であることから、古来より「金運の象徴」とされてきました。また、七福神の一柱である「毘沙門天（びしゃもんてん）」の使いとも言われ、金運・商売繁盛にご利益がある日とされています。さらに、「無事に帰還する」という意味も強く、旅の安全を願う日としても親しまれています。■金運に関わる新調・使用開始：お財布の購入や使い始めに最適な日です。また、宝くじの購入、銀行口座の開設、投資の検討など、お金にまつわる行動は吉と出やすいでしょう。■旅行の出発・計画：「必ず帰ってくる」という暗示があるため、旅行や遠出の出発日に選ぶと、安全に楽しく戻ってこられると言われています。■毘沙門天様への参拝：寅の日は毘沙門天様との縁が深いため、お近くの寺院で参拝すると、より大きなご加護が期待できます。■大きな買い物・契約：車や不動産の契約、高価な家電の購入など、将来への投資となる支出はプラスのエネルギーを生みます。■婚礼関係（入籍・結婚式）：「元の家に戻ってしまう（＝出戻る）」という解釈がされるため、お祝い事の中でも婚礼に関しては避けるのが一般的です。■葬儀・法要：「亡くなった人が戻ってきてしまう（成仏を妨げる）」とされるため、弔事には向かない日とされています。2026年4月10日は金曜日。1週間の締めくくりに向けて、少しだけ「自分への投資」を意識してみてはいかがでしょうか。「出したお金が、仲間を連れて戻ってくる」という意識で、ポジティブにお金を使うことが運気アップの鍵です。自分を磨くための本を買ったり、美味しいランチを楽しんだりして、豊かさを循環させてみてください。